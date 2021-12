Newton in de Wetstraat

Het parlement is zijn controlefunctie kwijt over de coronamaatregelen.

Het zijn de laatste dagen van 2021. Ik wilde eerst een lichter stuk schrijven en u idealistisch het beste wensen voor 2022. Haast synchroon doen we dat collectief op de laatste dag van het jaar, de ijdele hoop koesterend dat het komende jaar anders wordt. 2021 was een rotjaar. De versmachtende grip van het coronavirus op ons doen en laten zal in 2022 wellicht niet veel anders zijn. Ook voor onze democratie blijft corona een soort lakmoesproef. Vrijheden werden ingeperkt op basis van ministeriële besluiten waaraan juridische hermeneuten een flinke kluif hadden. Het duurde heel lang voor men effectief over is gegaan tot het bedenken van een pandemiewet die een bijzonder kader creëert om ‘maatregelen van bestuurlijke politie’ te nemen in een epidemische noodsituatie.

Als er geen druk op de politieke elite komt, zal ze niet van koers veranderen.

In tegenstelling tot de idealist beseft een realist dat verandering nooit uit zichzelf voortspruit. Net zoals de fysische wereld wordt geregeerd door de wetten van Newton, zo geldt ook voor de politiek een soort wet van de inertie. In zijn ‘Philosophiae Naturalis Principia Mathematica’ stelde Newton dat inertie een natuurkundig verschijnsel is waarbij een voorwerp in zijn bewegingstoestand volhardt. Het blijft bewegen in dezelfde richting met dezelfde snelheid, tenzij een kracht het voorwerp een andere richting of snelheid geeft. Met andere woorden: als er geen druk op de politieke elite komt, zal ze niet van koers veranderen. En dat die verandering noodzakelijk is, bewijst de zoveelste episode in onze dramademocratie: de sluiting van de cultuursector.

Eigen waarborgen

In ‘De l’esprit des lois’ stelt de Franse verlichtingsfilosoof Charles de Montesquieu: ‘Om macht niet te misbruiken is het noodzakelijk dat, door de ordening der dingen, de macht de macht stopt.’ Montesquieu vond dat de macht zo moest worden georganiseerd dat ze haar eigen waarborgen in zichzelf vervat. Anders gezegd: dat ze de versmachtende uitoefening van macht niet toestaat.

De scheiding der machten is ongetwijfeld een van de belangrijkste fundamenten van hedendaagse democratieën. Dat evenwicht is zoek in ons systeem dat beheerst wordt door een particratie die zich vastloopt in nulsomspelen waar de korte termijn en het partijbelang primeren op de collectieve vooruitgang en het langetermijndenken. Het machtsoverwicht van politieke partijen, en vooral van partijen met charismatische leiders, verstoort de evenwichtszoekende werking van de scheiding der machten. De volksvertegenwoordiger is vooral een partijsoldaat en dus blijft er van die scheiding der machten alleen nog een bedrieglijke schijn.

Af en toe vertoont dat parlement nog wat stuiptrekkingen. Zo ook na de bijzonder betwistbare beslissing in de schoot van het Overlegcomité, dat overigens altijd bij consensus beslist. De cultuursector moest, tegen het advies van de GEMS in, collectief sluiten. Dat de Vlaamse voogdijminister én minister-president van de Vlaamse regering geen veto stelde, stuurde een schokgolf door de Vlaamse cultuursector. Op initiatief van acteur en theatermaker Stany Crets vond een massabetoging plaats op de Kunstberg in Brussel. 'Niemand die het begrijpt. Noch de producenten, noch de spelers of creatieven, noch het publiek. Sterker, zelfs in de partijen van de beleidsmakers vallen ze omver van zoveel absurdisme', stelde Crets in Het Belang van Limburg.

Het beste dat ik u kan wensen is een herstel van de scheiding der machten en een parlement dat zijn controlefunctie weer opneemt.

Zoveel absurdisme kan alleen omdat de uitvoerende macht bij domme beslissingen geen strobreed in de weg wordt gelegd. De sympathie van enkele parlementsleden die zondag mee demonstreerden, versterkt alleen maar het beeld van een tandeloos parlement dat deemoedig buigt voor de uitvoerende macht en niet verder komt dan een brave uiting van verontwaardiging tijdens de begrotingsbespreking in het Vlaams Parlement. Er zijn geen politieke gevolgen verbonden aan de brave tussenkomst, die overigens vooral de nadruk legde op materiële compensatie en de beslissing zelf niet fundamenteel problematiseerde.