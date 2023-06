Onbekende onwilligen

De groep kiesgerechtigden die blanco of ongeldig stemmen of zelfs niet opdagen, zou zijn gegroeid tot ruim 20 procent. Wie heeft enig benul van waar die onwillige kiezers voor staan?

Lichte consternatie afgelopen zondag toen de PS'er Paul Magnette zijn kat stuurde naar het grote politieke debat tussen de Franstalige partijvoorzitters in het programma 'C’est pas tous les jours dimanche' op RTL-TVI. Magnette ziet geen heil in opgefokte schreeuwpartijen van testosteronbaasjes à la MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en zijn PVDA-collega Raoul Hedebouw. Een feministische reflex als het ware, die hij nog wat verder drijft: Magnette wil voortaan alleen nog in debat gaan als tussen de gesprekspartners pariteit man-vrouw is.

Onnodig aan te stippen dat dat puur een symbolische kwestie is, louter opgezet om te scoren bij een door campagnestrategen geselecteerde doelgroep. Van de zes partijen heeft alleen Ecolo, met covoorzitter Rajae Maouane, een vrouw aan het stuur. Het is weinig aannemelijk dat Magnette de hele lange kiescampagne tot 9 juni 2024 wegblijft van elk politiek debat. Bovendien zijn er consequentere en effectievere acties te ondernemen, in zijn eigen PS bijvoorbeeld. Nagenoeg de volledige politieke top bestaat daar uit mannen. Un peu hypocrite, non?

Bij de onwilligen ligt een electoraal braakland met het potentieel van een middelgrote tot zelfs grote partij.

Al was er toch ook een pluspunt aan deze geste farfelu. De lege stoel van Magnette werd in het programma bezet door Benoît. Een man, ironisch genoeg. Benoît zat daar als vertegenwoordiger van de 17 procent kiesgerechtigde Belgen die in 2019 blanco of ongeldig hebben gestemd of zelfs niet zijn komen opdagen in het kieshokje. Een groep, laten we hen de onwilligen noemen, die volgens De Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM, RTL en Le Soir is gegroeid tot ruim 20 procent. Voor de lokale verkiezingen, toch een bestuursniveau dat dicht bij de burger zou moeten staan, oogt het nog dramatischer. Volgens De Stemming van De Standaard overweegt zo’n 30 procent van de Vlamingen de gemeenteraadsverkiezingen aan zich voorbij te laten gaan.

Braakland

Het soortelijk gewicht van de partijen van vandaag indachtig, ligt daar een electoraal braakland met het potentieel van een middelgrote tot zelfs grote partij. Of toch niet?

Hoe erg de sympathieke Benoît ook zijn best deed om mee te debatteren met gehaaide en door studiediensten gesteunde politici, meer dan een gimmick was hij niet. Want wie heeft er enig benul van waar die onwilligen voor staan of van wakker liggen? Zijn het hyperconsequente anarchisten? Teleurgestelde klimaatactivisten? Het wantrouwige en bonte allegaartje dat de antivaxbetogingen bevolkte? Of zijn het mensen die willen kiezen voor het extreemrechtse Chez Nous, de Waalse tegenhanger van het Vlaams Belang die hoge ogen gooit op de sociale media?

In het verkiezingsjaar 2019 lanceerde de burgerlobby PRO een interessant voorstel om iets concreets te doen met die massa blanco, ongeldige en niet-uitgebrachte stemmen: ‘Die stemmen moeten fysiek worden vertegenwoordigd door lege zetels. Als 10 procent van de kiezers niet of blanco stemt, moet ook maar 90 procent van de parlementsleden aangesteld worden.’ Met een eenvoudig rekensommetje komen we dan voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 30, voor het Vlaams Parlement op 25 en in het Waals Parlement op 15 lege zetels. Aantallen die zwaar kunnen wegen op de werking van die instellingen.

Uiteraard mag het daar niet bij blijven. De verloning die vasthangt aan die zitjes kan het best worden verdeeld over initiatieven die individuele burgers meer betrekken bij het beheer van dit land. Bijvoorbeeld goed omkaderde burgerpanels. Dan pas kan druk worden gezet op een politieke kaste die in toenemende mate is vervreemd van wie ze meent te vertegenwoordigen.