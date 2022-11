Onvermijdelijke bedeltocht

In Brussel, Wallonië en de Franse Gemeenschap tikt de financiële tijdbom ongenadig. Ontploffen zal ze, de vraag is wanneer. En wie draait op voor de kosten?

Al eerder was duidelijk, tenminste voor wie het wou zien, dat het Brussels Gewest zich in zwaar budgettair onweer bevindt. Eerst was er corona, dan de stijgende energieprijzen en de politieke wil om bevolking en bedrijven in die beproevingen te steunen. De uitgaven stijgen in een hoog tempo. Ze liggen nu al 1,1 miljard euro hoger dan de inkomsten.

De Brusselse minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open VLD) ziet echter maar een deficit van 400 miljoen euro. Dat komt omdat hij een betwistbare goocheltruc uithaalt en de extra uitgaven voor energie en mobiliteit (de metrowerken) buiten de begroting houdt. Hoewel Europa dat zou toelaten, moet iemand toch ooit voor die 700 miljoen euro opdraaien. De Brusselse regering beweert nog altijd dat er tegen 2024 een budgettair evenwicht zal zijn. Dat is gewoon onmogelijk, tenzij dit en volgend jaar 550 miljoen zou worden bespaard.

Het enige waarop in Brussel niet bespaard wordt, is het eigen politieke personeel.

Het Brussels Gewest, dat zichzelf zonder veel gewetensproblemen de toelating geeft zwaar in het rood te gaan, legt de Brusselse gemeenten als voogdijoverheid daarentegen budgettaire rigiditeit op. Ze zijn verplicht een begroting in evenwicht in te dienen.

In het vorige boekjaar hadden de 19 gemeenten dan ook geen andere keuze hun ultieme reserves aan te spreken om de gewestelijke vereisten na te komen. Maar in 2022 lukt dat niet meer, ook al door de stijgende energieprijzen en de inflatie. Bovendien wordt verwacht dat ze de lonen van hun personeel, die al geïndexeerd worden, aanpassen aan de hogere vergoedingen van hun regionale collega's. De gemeenten kunnen dat niet aan en dienden noodgedwongen begrotingen met een groot deficit in. Boven op die tekorten komt de gezamenlijke gemeentelijke schuldenlast van bijna 1,8 miljard euro. Een schrikbarende aanvulling op de 9 miljard euro gewestelijke Brusselse schuld.

Voorspelbaar

In mijn gemeente Vorst was ontbrak 7,7 miljoen euro om de rekeningen in evenwicht te krijgen. Het gewest weigerde de begroting te aanvaarden, ook al omdat er rekenfouten in zaten en de inkomsten duidelijk overschat waren. Het gemeentepersoneel vreest ontslagen en kwam luidruchtig op straat tijdens de syndicale actiedag vorige week.

Het lijkt een constant gegeven in Brussel dat groeiende financiële tekorten veel te lang getolereerd worden. Nogal voorspelbaar wordt een verhoging van de gemeentelijke opcentiemen van de personenbelasting wellicht de enige oplossing. Nu al kondigde Vorst een stijging van de onroerende voorheffing aan.

Het enige waarop in Brussel niet bespaard wordt, is het eigen politieke personeel. Een gemeente als Vorst telt negen schepenen, voor 56.500 inwoners. Dat zijn er evenveel als in Leuven, dat bijna twee keer zoveel burgers telt. Gent, met vijf keer meer inwoners, heeft maar één schepen meer dan Vorst. Toen de vorige burgemeester van Vorst zich om persoonlijke redenen op non-actief zette, mocht hij zijn volledige loon 16 maanden lang behouden, tot hij uiteindelijk ontslag nam.

Kabinetsmedewerkers

Op gewestelijk niveau geven de ministers al evenmin blijk van zin voor soberheid. Het Brussels Gewest telt met 411 mensen het grootste aantal kabinetsmedewerkers van het land. Vlaanderen doet het met 219. Minister-president Rudi Vervoort (PS) is de absolute Belgische recordhouder. Zijn hofhouding telt 83 onderdanen, bijna drie keer zoveel als zijn Vlaamse confrater Jan Jambon.

Ondertussen tikt de financiële tijdbom onherroepelijk. De vraag is niet langer of ze zal ontploffen, maar wanneer. En vooral: wie zal opdraaien voor de enorme kosten? Brussel kan dit niet lang meer volhouden, en Wallonië en de Franse Gemeenschap zijn er nog slechter aan toe. De Franstalige politieke partijen blijven de kop in het zand steken.