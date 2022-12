Op zoek naar budgettaire inspanning van 50 miljard

België heeft een budgettaire inspanning van 50 miljard euro op zijn bord liggen, maar een ernstig saneringsplan valt nergens te bespeuren.

Het ontslag van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) is ondertussen iets meer dan een maand oud. Een maand gedoe over whatsapps en e-mails. Met extra aandacht voor de begroting, maar dan vooral over de irrelevante vraag of het begrotingstekort in 2023 nu op 5,8 of op 6,1 procent van het bruto binnenlands product zou uitkomen. De aandacht voor de onderliggende toestand van onze overheidsfinanciën bleef relatief beperkt.

Onze overheidsfinanciën staan er vandaag even slecht voor als begin jaren 80.

Die onderliggende toestand wordt het best geïllustreerd door het begrotingssaldo zonder de rentelasten, de impact van de conjunctuur en de eenmalige ingrepen. Die indicator van onze overheidsfinanciën ziet er niet goed uit. Meer nog, onze overheidsfinanciën zijn er vandaag even slecht aan toe als begin jaren 80. Onder druk van eerst de financiële markten en vervolgens van de noodzaak om de euro te mogen invoeren werd toen een saneringsinspanning van bijna 20 jaar ingezet.

Daarmee hadden we eind jaren 90 een budgettaire buffer opgebouwd waarmee we voorbereid waren op toekomstige uitdagingen. Maar die buffer werd door de eerste paarse regeringen vlot opgesoupeerd. Daarna gebeurde van 2010 tot 2018 weinig structureels op het vlak van de overheidsfinanciën. 2019 en 2020 brachten een dramatische structurele verslechtering, wat meteen het idee ontkracht dat een regering in lopende zaken per definitie stabiele overheidsfinanciën met zich meebrengt.

Schermvullende weergave

Druk

We zitten vandaag met een onhoudbaar hoog tekort en hebben geen buffers voor de budgettaire uitdagingen die op ons afkomen, zoals de vergrijzing of investeringen in vergroening. Anders dan begin jaren 80 werd nog geen grondige saneringsinspanning opgezet. Het ziet er niet naar uit dat dat snel zal gebeuren. Er is amper druk vanuit de financiële markten en de waarschuwingen vanuit Europa maken weinig indruk op onze regering. Minimale pogingen om de uitgavenstijging in de pensioenen wat onder controle te brengen worden meteen afgeblokt. Het is hoogst twijfelachtig dat deze regering nog structurele maatregelen kan nemen.