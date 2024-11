Paleis der Natie | De Europese wachtlijn

Als gevolg van de toenemende verwarring in de wereld handelt de Vlaamse regering verstandig door de communicatie met de Europese instanties te versterken. Het federale doorgeefluik blijft moeizaam functioneren. Want bij Buitenlandse Zaken blijven sommigen de staatshervormingen negeren.

Bij het aantreden van een nieuwe Europese Commissie ontvouwt zich in het Europees Parlement telkens eenzelfde spektakel: de hoorzittingen van de kandidaat-commissarissen. Naar Amerikaans model worden ze onderworpen aan een kruisverhoor door de Europese Parlementsleden. Omdat de meeste ondervragers het ook maar hebben van horen zeggen, debiteren zij vragen die hen door hun meer beslagen fractiemedewerkers zijn aangereikt en die de vraagsteller een air van expertise moeten geven.

Die oefening in parlementair kunstschaatsen werd een verplicht nummer, nadat in 2004 de Italiaanse kandidaat Rocco Buttiglione in pek en veren werd weggestuurd. De Europarlementsleden hadden iets vernomen over onheuse ideeën die de christendemocraat en praktiserende katholiek - en godbetert een medestander van premier Silvio Berlusconi - erop nahield over homofiele medeburgers.

Het liquideren van een kandidaat-commissaris is veelal het resultaat van een politieke uitruil.

Buttiglione had nochtans niets anders gezegd dan: ‘In de politiek mogen we niet over zonde spreken. Wij horen het te hebben over non-discriminatie. En ik ben grondig gekant tegen de discriminatie van homoseksuelen, of welke discriminatie dan ook.’ Maar ook dat vond een weliswaar krappe meerderheid van de Europarlementsleden al te gortig: Buttiglione moest sneuvelen.

De man heeft er niet onder geleden. Vandaag nog wil de Italiaan, die op een rijke politieke en een academische carrière terugblikt, desgevraagd avondlijke disgenoten amuseren met verhalen over zijn Brussels wedervaren.

Sindsdien zijn de hoorzittingen theaterstukken geregisseerd door de grote fracties. Zo liet het Europees Parlement destijds de Spanjaard Josep Borrell, wiens naam viel in een zaak van handel met voorkennis, ongemoeid passeren als hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. Waarna hij zich vijf jaar lang in alle crisissen uitsloofde om onzichtbaar te blijven. Het liquideren van een kandidaat-commissaris is dan ook veelal het resultaat van een politieke uitruil.

Zelfingenomen bubbel

De voorbije hoorzittingen waren van zo’n lamentabel niveau dat zelfs de doorgaans eurofiele Europaverslaggevers er aanstoot aan namen. Het team dat Commissievoorzitster Ursula von der Leyen rond zich krijgt, mag dan minder excentriek zijn dan het team rond Donald Trump, het is verre van indrukwekkend. Daarvoor houdt Von der Leyen, die rond haar geen hoofden boven het maaiveld duldt, te graag de macht in eigen handen.

Als de hoorzittingen al iets aantoonden, dan wel dat het aantal commissieleden zonder meer gehalveerd kan worden en dat het Europees Parlement nog altijd in zijn zelfingenomen bubbel opereert. Intussen worden de grote kwesties elders aangepakt.

De komst van Trump en diens autocratische kapitalisme maakt de zorgen des te acuter.

De jongste dagen werd in Europa wat afgelamenteerd over de herverkiezing van Trump en het politieke rariteitenkabinet dat hij rond zich verzamelt. Overal worden lijsten aangelegd van problemen en crisissen die Trump op Europa en de rest van de wereld zal afsturen. Helaas waren die problemen en crisissen er al voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen: de oorlog in Oekraïne, de noodzakelijke NAVO-inspanningen, de dringende investeringen in de eigen wapenbedrijven, de opgelegde klimaattransitie die financieel zwaar doorweegt, de noodzakelijke investeringen en bijsturingen van de tanende Europese economie. Om over de vergrijzende bevolking nog maar te zwijgen.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) raamt de Amerikaanse economische groei voor volgend jaar op 2,2 procent. De Europese groei werd neerwaarts herzien naar 1,2 procent.

De komst van Trump en diens autocratische kapitalisme, zoals de Nederlandse krant NRC het bestempelt, maakt al deze zorgen des te acuter. Door de heffingen die de toekomstige Amerikaanse president wil opleggen aan de invoer vanuit Europa en China, de gedwongen defensie-inspanningen en de versterking van de dollar - die nog altijd de internationale handel en energietransacties beheerst - dreigt ook de inflatie op te stoten.

En dat allemaal terwijl de tewerkstelling in de maakindustrie fors achteruitboert, zoals Martin Wolf in de Britse zakenkrant Financial Times analyseerde. Net als in de Verenigde Staten overigens. Alleen werd daar door een opbollende diensteneconomie, de investeringen in nieuwe technologieën en artificiële intelligentie beter op geanticipeerd dan in Europa, waar met angst wordt gekeken naar de kapseizende auto-industrie en de verhuizing van bedrijven naar de VS.

Relancegeld

Het lot van de Europese lidstaten ligt binnen de oekazes van een bedilzuchtige Unie. Als formateur Bart De Wever (N-VA) zijn coalitie van vijf - de partijen N-VA, Vooruit, CD&V, MR en Les Engagés - op de rails krijgt, moet die noodgedwongen op het Europese kompas sturen.

Zo is het nog altijd wachten op delen van het relancegeld, ruim 5 miljard euro, dat België mag verwachten uit het Europese herstelfonds. Maar een eerste schijf van 658 miljoen euro wordt niet uitbetaald als daar geen doortastende pensioenhervorming en nog wat andere ingrepen tegenover staan.

Wat gebeurt er als het federale niveau faalt maar de regionale regeringen de Europese verwachtingen inlossen?

Het relancegeld dat België toekomt, moet bovendien worden verdeeld over het federale en het regionale niveau. Wat gebeurt als het federale niveau faalt maar de regionale regeringen de Europese verwachtingen inlossen, is onduidelijk. Het federale doorgeefluik richting regio’s blijft moeizaam functioneren.

De gewezen Vlaamse diplomaat Axel Buyse schreef daarover het verhelderende boek ‘Klein Vlaanderen, groot buitenland’. Sinds 1993 voeren de regio’s immers een eigen buitenlandbeleid volgens het foro-interno, foro externo-principe voor de bevoegdheden die ze ook in de Belgische federale staat waarnemen, dus ook economie en buitenlandse handel. Helaas blijven nogal wat federale diplomaten de regionale verworvenheden van de staatshervormingen negeren.

Zo worden regio’s niet altijd of onvoldoende ingelicht over Europese beslissingen. Dat was het geval met de boycotmaatregelen van Rusland als gevolg van de invasie in Oekraïne. Voor Vlaanderen, dat op de Europese wachtlijn werd gezet, was dat des te vervelender omdat vooral de Vlaamse uitvoer en de Vlaamse havens de gevolgen ervan ondergingen.

Wie dat wel begreep, was Michel Barnier, die als toenmalig brexitonderhandelaar het Vlaams Parlement en de Vlaamse minister-presidenten Geert Bourgeois (N-VA) en Jan Jambon (N-VA) nauwgezet informeerde over zijn gesprekken met de Britse regering. Didier Reynders (MR), federaal minister van Buitenlandse Zaken in die dagen, vond dat niet nodig.