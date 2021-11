Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is de nieuwe coronavariant Omicron zorgwekkend', en dat volstaat voor een wereldwijde paniekgolf en ingrijpende maatregelen.

Het wordt een 'race tegen de klok' aldus Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Von der Leyen roept op om snel maatregelen te nemen om de verspreiding van de variant af te remmen.

Verschillende landen namen al drastische maatregelen: het Verenigd Koninkrijk gaat op slot, net als Marokko en Israël. De nieuwe variant is ontdekt in Zuid-Afrika. Omicron zou besmetterlijker zijn dan de voorgaande mutaties, vaker een tweede Covid-infectie veroorzaken en de bestaande vaccins omzeilen.

Veel is er niet bekend over de nieuwe variant. Volgens artsen zou de variant slechts milde symptomen veroorzaken, maar uit voorzorg lijkt de wereld zuidelijk Afrika wel in quarantaine te zetten.

Het sluiten van de grenzen is natuurlijk een drastische maatregel en houdt wellicht het virus niet tegen. In verschillende Europese landen, waaronder België, zijn al besmettingen gesignaleerd.

De nieuwe variant komt er op een moment dat in veel Europese landen de coronamaatregelen al zijn aangescherpt om de vier golf, veroorzaakt door de Deltavariant, in toom te houden. Die maatregelen zouden de verspreiding van Omicron enigzins moeten afremmen.

Zaak is nu om zo snel mogelijk onderzoek naar de variant uit te voeren. Volgens vaccin-producenten BionTech en Moderna kan een geschikt vaccin tegen de nieuwe variant binnen de 100 dagen voor handen zijn.

De vaccins zijn nog steeds de belangrijkste verdedigingswal. Op zijn minst verzachten ze de impact van de coronabesmettingen. Het is dus zaak om zo snel mogelijk ook aangepaste vaccins te produceren en te verspreiden.

De Omicronvariant geeft nog maar eens aan hoe moeilijk het virus onder controle kan gebracht worden. Voor een stuk omdat de evolutie van het virus totaal onvoorspelbaar is en het nemen van gepaste maatregelen dus geen evidentie is. Als er nieuwe mutaties blijven opduiken die de aard van de besmetting wijzigen, is het bovendien nog moeilijker om een efficiënt, preventief beleid te voeren.

De geringe vaccinatiegraad in Zuid-Afrika heeft ervoor gezorgd dat Omicron vrije doorgang had. De meeste mensen die zijn opgenomen zijn niet of slechts eenmaal gevaccineerd. Het bewijst nog maar eens dat een wereldwijde vaccinatie nodig is om de pandemie om te buigen naar een endemie.

Historisch gezien zijn pandemieën hardnekkig en ze helemaal bedwingen kan lang duren. Zelfs met de stand van de huidige wetenschap, is de coronapandemie niet eenvoudig uit te roeien. Overheden kunnen moeilijk anders dan uit het voorzorgprincipe werken, al staat daar een stevige economische prijs tegenover.