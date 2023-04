Redt AI de democratie?

Nieuwe technologie, zoals artificiële intelligentie, biedt kansen voor de democratie. Wel moeten de grondwettelijke basisprincipes eraan worden verbonden.

De geschiedenis van de technologische vooruitgang is onverbiddelijk. Wie niet innoveert, ondergaat. Artificiële intelligentie (AI) is een generieke term die voor een scala aan toepassingen wordt gebruikt, waarbij software in staat is taken uit te voeren die voordien alleen mensen konden verrichten. Wie hierin geen gigantische kans ziet om efficiëntiewinst te boeken en de competitieve voordelen in de publieke en private sector te vergoten is stekeblind. De wereldwijde race om de meest performante AI zal grotendeels de toekomstige geopolitieke machtsverhoudingen bepalen. Volgens een recente prognose zal AI in 2030 goed zijn voor een kwart van het Chinese bruto binnenlands product.

Op het lokale niveau kan AI een meerwaarde zijn voor het verhogen van de leefbaarheid en een betere dienstverlening aan de burger.

Ook op de democratie zal AI zonder twijfel een belangrijke impact hebben. Hoe kan AI helpen de democratie in stand te houden en te versterken? Volgens Paul Nemitz, de hoofdadviseur bij het directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken van de Europese Commissie, moeten AI-toepassingen in hun ontwerp het beginsel van de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten incorporeren. Want AI, dat gebaseerd is op big data, gecombineerd met allerlei apparaten en sensoren van het internet der dingen, zal uiteindelijk de kernfuncties van de samenleving sturen. Dat gaat van het onderwijs, gezondheid, de wetenschap en het bedrijfsleven tot het recht, veiligheid en defensie, het politieke discours en de democratische besluitvorming.

Democratieën hebben het nu al niet makkelijk door intern rot en de opkomst van demagogen en populisten. AI kan de democratie beter laten werken door de ideeën van een populatie te capteren, en niet alleen van de hardste roepers of een niche van invloedrijke stemmen. Ze kan verrassende punten van overeenstemming vinden tussen schijnbare tegenstanders en de publieke opinie verwerken op een manier die nuttig is voor beleidsmakers.

Een interessante stem in dat debat is die van Audrey Tang, de Taiwanese minister van Digitale Zaken. In een recent interview met The New York Times hield ze een bijzonder warm pleidooi voor het gebruik van AI om in de meest gepolariseerde thema’s toch een consensus te vinden. Taiwan is een wereldleider in het betrekken van de publieke opinie in de besluitvorming via een raadplegingsproces genaamd vTaiwan.

Open source

Een andere interessante AI-toepassing is Polis, een open source, realtime systeem voor het verzamelen, analyseren en begrijpen van wat grote groepen mensen denken. Geavanceerde statistieken en machine learning maken dat mogelijk. Polis is een project van The Computational Democracy Project, een non-profitorganisatie uit Seattle die zich toelegt op AI-toepassingen ter ondersteuning en versterking van het democratische proces en de beleidsvoering.

Ook bij ons bereiden verschillende beleidsniveaus zich voor op de technologische omwenteling. Vooral de lokale besturen worden de belangrijkste afnemers van AI, stelt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Op het lokale niveau komen onder meer de zorg, mobiliteit, veiligheid en het klimaat samen. Daar kan AI een meerwaarde zijn voor het verhogen van de leefbaarheid en een betere dienstverlening aan de burger.

Lokale besturen kunnen volgens de VVSG een centrale rol spelen om de burger meer vertrouwd te maken met AI, zijn kennis te verhogen en de aanpassing te versnellen. Om daarin te slagen vraagt de organisatie werk te maken van structurele ondersteuningsinitiatieven om de digitale maturiteit van lokale besturen - kennis van datacaptatie, data-analyse en data-ontsluiting - te verhogen en ze waar mogelijk te ontzorgen door opleidingen en het definiëren van standaarden.