Regering-De Croo is halverwege maar eigenlijk nog nergens

In de veronderstelling dat de regering-De Croo de rit uitdoet, is ze halverwege. Het tussentijdse economische rapport is niet meteen overtuigend, om het zacht uit te drukken.

De verdienste van de regering-De Croo lag tot nog toe in haar degelijk economisch management van de coronacrisis, en vooral in het feit dat ze er is. Maar meer is er tot dusver niet. Nochtans pakte de regering van bij de start uit met de ambitie om de werkzaamheid gevoelig op te krikken en om de pensioenen en de fiscaliteit grondig te hervormen. Mooie ambitie, maar de resultaten vallen voorlopig mager uit.

De pensioenhervorming ‘ultralight’ maakt nauwelijks iets uit tegen de achtergrond van de miljardenuitdaging die de vergrijzing is voor onze sociale zekerheid.

De werkzaamheidsgraad is wel duidelijk aan het toenemen, met 2 procentpunten sinds de start van deze regering. Maar die toename is kleiner dan gemiddeld in onze buurlanden (+2,2%), terwijl wij van een duidelijk lager niveau zijn gestart (69,9% versus 78,9%). Van een inhaalbeweging is dus geen sprake, en de arbeidsdeal zal daar weinig of geen verandering in brengen.

Na lange onderhandelingen kwam uiteindelijk een pensioenhervorming ‘ultralight’ uit de bus, maar die maakt nauwelijks iets uit tegen de achtergrond van de miljardenuitdaging die de vergrijzing is voor onze sociale zekerheid. Deze regering zal de vergrijzingsfactuur verzwaard hebben, niet verlicht. Verder gelooft allicht niemand dat deze legislatuur nog iets in huis komt van de grote fiscale hervorming. En ondertussen zitten onze overheidsfinanciën op een onhoudbaar traject, en zal daar deze legislatuur amper iets aan gedaan zijn.

Of dit rapport in de tweede helft van de legislatuur nog kan verbeteren, is zeer de vraag. Sommige politieke partijen lijken nu al in campagnemodus, en dat zal allicht niet meer verbeteren. Bovendien zal het economische en sociale klimaat de volgende kwartalen verder verslechteren.

Het volgende loonakkoord wordt in het voorjaar van 2023 politiek een heel zware dobber. En er is een zeer grote kans dat de Europese economie (en dus ook de Belgische) tegen dan in een recessie zit en we af te rekenen hebben met nog hogere energieprijzen of zelfs energietekorten.