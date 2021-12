Santa Christian

De Duitse minister van Financiën maakte in recordtempo een ommeslag: van campagne naar Realpolitik.

Tijdens de coalitieonderhandelingen was de baas van de Duitse liberalen Christian Lindner nog het schrikbeeld voor veel Zuid-Europese landen. Zelfs Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz liet zich verleiden officieel bezwaar te uiten tegen zijn benoeming als minister van Financiën. Nu lijkt hij onherkenbaar veranderd. Hij is niet langer een schrikbeeld voor Nobelprijswinnaars en Zuid-Europeanen, maar wel voor zijn eigen kiezers.

Bij de onderhandelingen voor de nieuwe regering streed de FDP-leider onvermoeibaar voor stabiele overheidsfinanciën en een snelle terugkeer naar de grondwettelijke schuldenrem, en tegen belastingverhogingen. Tussendoor prees Lindner zijn partij in een ingezonden stuk in Frankfurter Allgemeine Zeitung als de ‘advocaat van het burgerlijke centrum’, die geen deel wilde hebben aan een verkwistend kabinet. De plannen om een staatsbankroet in de monetaire unie mogelijk te maken en Europese begrotingsregels strikter toe te passen, inclusief strengere sancties, zijn ook bekende voorstellen uit de koker van de FDP.

Geen ander lid van de nieuwe Duitse regering moest sneller het verschil leren tussen campagne en realpolitik, om daarna een complete ommezwaai te maken. Inmiddels stelt Lindner, dat Griekenland een voorbeeld is voor het doorvoeren van structurele hervormingen en herhaalt hij de - zeer vage - formulering in het coalitieakkoord over de bereidheid van Duitsland om over de modaliteiten van het Stabiliteitspact te praten.

Snakken naar investeringen

Moeilijker dan op het Europese toneel wordt de discussie in eigen land over de financiering van alle voornemens van de nieuwe regering. De rekensom is eigenlijk simpel: meer uitgeven voor broodnodige investeringen zonder belastingverhogingen gaat alleen via meer schulden. In tijden van negatieve rentes ligt dat in de rede. Het land snakt naar meer investeringen. Alleen is dat voornemen niet te combineren met een terugkeer naar een evenwichtige begroting in 2023, zoals voorzien in het coalitieakkoord.

Een terugkeer naar een evenwichtige begroting in 2023 is net zo waarschijnlijk als de verschijning van de Kerstman in een arrenslee.

Toen minister van Financiën Lindner 60 miljard euro uit onbenutte coronagelden officieel naar het klimaatfonds doorschoof, werd duidelijk dat deze regering de spagaat tussen uitgeven en sparen probeert te overbruggen met goochelarij. Andere trucs zijn al in de maak, zoals de verhoging van het eigen kapitaal van staatsbedrijven, zodat die op arm's length op de financiële markten geld kunnen lenen voor investeringen. De schuld komt dan officieel niet voor rekening van deze regering.