Selectieve verontwaardiging over ons koloniaal verleden

Een standbeeld van de glorieuze vliegenier Edmond Thieffry mag best verdwijnen, vindt de Brusselse dekoloniseringscommissie. Maar de ambitie om iemand als Thieffry te willen wissen uit het collectieve geheugen is merkwaardig, vindt Luckas Vander Taelen.

Edmond Thieffry was piloot tijdens de Eerste Wereldoorlog. In heroïsche luchtgevechten haalde hij tien glorieuze overwinningen. Hij slaagde er ook in uit gevangenschap in Duitsland te ontvluchten.

Normaal dus dat hij na de oorlog geëerd werd. Dat gebeurde onder meer met een buste aan de Boileaulaan in Etterbeek. Later werd ook een metrostation naar hem vernoemd.

Schermvullende weergave Vliegenier Edmond Thieffry. ©RV

Maar bijna een eeuw na zijn dood wil de ontslagnemende Brusselse regering de heldhaftige Thieffry letterlijk van zijn sokkel halen. In 2020 werd op initiatief van toenmalig staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit) een werkgroep voor dekolonisering opgericht. Die concludeerde dat het koloniale verleden van Brussel getoond moet worden, uitgelegd moet worden of dat verwijzingen ernaar zelfs moeten verdwijnen.

Zo werd in het Jubelpark een beweegbaar gordijn gehangen dat de ‘Belgische Pioniers van Congo’ verbergt, een monument uit het begin van de vorige eeuw als ode aan het vermeende goede werk van onze landgenoten in de Congo-Vrijstaat.

De dekoloniseringscommissie houdt niet van dat soort stenen verheerlijkingen. Uit het Dudenpark in Vorst is al eerder een borstbeeld van Leopold II verwijderd en ook andere versteende militaire kolonialen staan op de zware lijst.

51 dagen, 8.000 kilometer

Maar ook een standbeeld van Thieffry mag best verdwijnen, vindt de werkgroep. Terwijl de glorieuze vliegenier in geen enkele koloniale oorlog gediend heeft. Van het afhakken van handen of andere gruwelijkheden kan hij niet beschuldigd worden. Leopold II was al dood toen hij het Belgische luchtruim doorkliefde. Zijn zondige gedrag dat de dekolonisatoren mishaagt, is dat hij in 1925 van koning Albert I de opdracht aanvaardde om voor de allereerste keer naar Congo te vliegen.

Thieffry waagde in verschrikkelijke omstandigheden zijn leven op weg naar de toenmalige kolonie. Hij deed er liefst 51 dagen over om de 8.000 kilometer te overbruggen. Daarmee vergrootte hij zijn al aanzienlijke reputatie nog. Uiteindelijk kwam hij aan zijn einde bij een ongeluk boven het Tanganyikameer in 1929.

Zuiverheidsobsessie

Vincent De Wolf (MR), de burgemeester van Etterbeek, is verontwaardigd over de moraliserende ijver die vanwege een vliegtuigtocht alle verdiensten van Thieffry onder de mat wil vegen. Hij vindt het beter, als daar reden toe is, bij oude monumenten uitleg aan te brengen om die in hun historische context te plaatsen, positief of negatief.

De ambitie van de commissie om iemand als Thieffry te willen wissen uit het collectieve geheugen is op zijn zachtst gezegd merkwaardig. Ze komt erop neer dat zowat elke Belg die voet gezet heeft in de Vrijstaat of in Belgisch Congo medeschuldig is aan de koloniale onderdrukking. Alles en iedereen aanklagen getuigt van een gevaarlijke zuiverheidsobsessie.

Is het neerhalen van koloniale monumenten niet een alibi om het niet te moeten hebben over de echte pijnpunten van onze eigen binnenlandse geschiedenis?

Dat blijkt ook uit een opmerking van de commissie over Henri Carton de Wiart, die in 1920 een jaar eerste minister was. Hij schreef in zijn vrije uren een boekje, ‘Mes vacances au Congo’, over wat hij in de kolonie beleefd had. Die memoires lopen volgens de werkgroep over van kolonialistische vooroordelen, niet echt een verrassing gezien de heersende tijdsgeest. Maar is het ook een reden om de grote laan die in Jette naar hem is vernoemd, een andere naam te geven?

Charles Woeste

Ondertussen pronkt in Elsene een monument waar moeders hun kinderen liefdevol aan Charles Woeste tonen, een van de meest reactionaire parlementairen ooit. Hij zorgde ervoor dat priester Pieter Daens door het Vaticaan werd terechtgewezen, en zijn vermeende liefde voor kinderen beperkte zich tot het fanatiek verdedigen van kinderarbeid.