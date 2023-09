Simpel, toch?

De voorzitters van de MR, de PS en Ecolo hebben deze week een akkoord gesloten om de Franse Gemeenschap te hervormen. Dit land wordt dus iets eenvoudiger, al is het ook ingewikkeld, schrijft Bert Kruismans.

Boem paukeslag! Paul van Ostaijen heeft dan wel in 14-18 meer meegedaan met den Duits dan we ooit konden bevroeden, dat belet ons niet dit cursiefje met een citaat van de poëet te openen. Want een verrassing was het. De Belgische politici hebben een akkoord bereikt over een staatshervorming. Niet de Vlaamse politici met de Franstaligen, wel de Franstaligen met de Franstaligen. En wees gerust, dat is ook al wat.

Onderwerp is de Franse Gemeenschap, die de persoonsgebonden bevoegdheden voor de Franstalige Brusselaars en de Walen in portefeuille heeft. De voorzitters van de meerderheidspartijen MR, PS en Ecolo hebben deze week een akkoord gesloten om dat vehikel stevig te vertimmeren.

Olivier Maingain (Défi), twee jaar geleden door de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel plechtig benoemd tot facilitateur aux relations entre francophones, wist van niks. Ook de Wetstraatwatchers waren compleet verrast. Dat kan twee dingen betekenen. Ofwel zijn de journalisten niet meer zoals vroeger. Ofwel kan het thema de pers en vooral de Franstalige landgenoot eigenlijk geen fluit schelen. Wij gokken op het laatste.

Die Franse Gemeenschap is in het Belgische huishouden altijd een ondergeschoven kind geweest. De anekdote is bekend, maar blijft amusant. In 1989 had de Waalse politicus Valmy Féaux een ontmoeting met zijn Franse collega, een zekere François Mitterrand. Trots introduceerde Féaux zichzelf als de minister-president van de Franse Gemeenschapsregering in België. Mitterrand, die best beminnelijk kon zijn als hij wilde, stelde vriendelijk de vraag: 'En hoeveel leden telt uw vereniging dan?'

De feestdag van de Franse Gemeenschap op 27 september wordt traditiegetrouw gevierd met de vraag of de barak niet beter wordt opgedoekt.

Mitterrand is al lang niet meer onder ons en de Franse Gemeenschap zelf loopt er ook maar bleekjes bij. De Waalse feestdag wordt op de derde zondag van september traditiegetrouw gevierd in Namen met officiële toespraken, gevechten tussen steltenlopers en vooral sloten jenever. De feestdag van de Franse Gemeenschap op 27 september wordt traditiegetrouw gevierd met de vraag of de barak niet beter wordt opgedoekt.

Dit jaar vroeg de RTBF aan tachtig jongeren van 17, 18 jaar wat die gemeenschap wel mocht zijn. Twee van de tachtig hadden een vaag idee. De andere 78 hoorden het in Cologne donderen. Ook de nieuwe benaming, Fédération Wallonie-Bruxelles, een trouvaille van Rudy Demotte uit 2011, slaat bij onze Franstalige landgenoten nog geen deuk in een pakje Ardense roomboter. De naamswijziging haalde niet eens de Belgische grondwet, waardoor die Fédération strikt genomen niet bestaat.

Maar straks wordt dit land dus toch al iets eenvoudiger. De gemeenschap blijft bestaan - in dit land wordt zelden iets afgeschaft - maar wel uitgekleed. Een pak bevoegdheden gaan naar de gewesten. Alle ministers krijgen een gemeenschaps- en een gewestelijk petje. Behalve de conciërge, excuseer, de minister-president, die voltijds op de winkel moet passen.

Het aantal parlementairen zou van 94 naar 60 gaan. Zou, want een akkoord is nog geen decreet. De voorzitters noemen het een feuille de route.

Er blijven heel wat vraagtekens. Gaan de bevoegdheden in Brussel naar de Franse Gemeenschapscommissie of naar het gewest? Dat detail is niet onbelangrijk. Als het gewest wordt versterkt, komen ook de bevoegdheden van de Vlaamse Brusselaars in beeld. Moeten Franstaligen dan niet met de Vlamingen onderhandelen over meer bevoegdheden voor het Brussels Gewest? Kwestie van de zaken wat in balans te houden. En kan dat zonder een wijziging van de Belgische grondwet? En wat met de torenhoge schulden van die Franse Gemeenschap?