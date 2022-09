SOS industrie

De kans is reëel dat de energiecrisis leidt tot een nieuwe daling van het aandeel van de industrie in onze economie. Dat is slecht voor onze productiviteit en voor onze welvaart.

Aperam, AGC Glass, Balta, BASF, Sioen ... De lijst van industriële bedrijven die hun productie volledig of gedeeltelijk stilgelegd hebben, wordt elke dag langer. Volgens een enquête eind augustus van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka bij Vlaamse ondernemingen vreest 40 procent van de energie-intensieve industriële bedrijven dat ze hun productie moeten terugschroeven of zelfs stilleggen door de hoge energieprijzen. Gezien het belang van de industrie in onze economie is dat een dramatisch vooruitzicht.

In deze crisis dreigen vooral de industriële bedrijven in moeilijkheden te raken. Als die vertrekken, komen ze na de crisis niet meer terug.

Het gewicht van de industrie in de totale economische activiteit neemt al decennialang af. Begin jaren 70 was de verwerkende nijverheid nog goed voor 30 procent van de toegevoegde waarde in de Belgische economie. Ondertussen is dat aandeel gehalveerd. Die neerwaartse trend leidde eerder al tot discussies over de vraag of een economie wel een industriële basis nodig heeft. In Europa is het Verenigd Koninkrijk het verst gegaan in de overschakeling naar een diensteneconomie. De verwerkende nijverheid is er vandaag goed voor minder dan 10 procent van de economische activiteit. De transitie is geen grandioos succes gebleken.

Schermvullende weergave

Ondanks het relatief beperkte gewicht blijft de industrie een cruciale sector voor onze economie. Zo is ze goed voor de helft van de bedrijfsuitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, belangrijk in een economie waarin innovatie een bepalende factor voor succes is. Daarnaast staat de verwerkende nijverheid in voor meer dan de helft van onze export. Bovendien zijn bedrijven die deelnemen aan de internationale handel gemiddeld productiever dan bedrijven die alleen gericht zijn op de binnenlandse markt. Dat weerspiegelt zich in de verwerkende nijverheid, die gemiddeld 40 procent productiever is dan de rest van de economie.

Sleutel

De industrie is dus een motor voor onze productiviteit, de echte sleutel van onze welvaart. Naast de directe impact van de sector is er trouwens een heel ecosysteem van dienstverlenende bedrijven en toeleveranciers aan verbonden.

De afname van het gewicht van de industrie in onze economie was de jongste tien jaar gestopt. Er is een reëel risico dat de huidige crisis de neerwaartse trend opnieuw op gang brengt. De hele Europese industrie wordt namelijk geconfronteerd met een belangrijke energiehandicap tegenover de rest van de wereld, maar België doet daar een serieuze loonhandicap bovenop. Die handicaps komen bovenop andere, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, het gebrek aan flexibiliteit, de fiscaliteit, de regelgeving …