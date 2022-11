Staken voor sterkere loonstijgingen?

Wie nu staakt voor sterkere loonstijgingen, begrijpt niet hoe onze economie functioneert en hoe onze welvaart gecreëerd wordt.

De vakbonden staken vandaag voor meer koopkracht. Dat is op z’n zachtst gezegd bizar, want België heeft met de automatische loonindexering zowat de sterkste koopkrachtbescherming van Europa. Volgens de recentste ramingen van de Europese Commissie is de loonstijging in 2020-2023 in België het sterkst van alle Europese kernlanden.

Het ziet ernaar uit dat de lonen in de periode 2020-2024 met 25 procent zullen stijgen.

Dat zijn schattingen van net voor de zomer. Sindsdien is de verwachte loonstijging in ons land opwaarts bijgesteld. Het ziet ernaar uit dat we ondertussen voor de periode 2020-2024 tegen een verwachte loonstijging van 25 procent aankijken. In de rest van Europa zijn de verwachtingen voor de loonstijgingen minder verhoogd omdat het toenemende recessierisico de looneisen eerder drukt. Andere ramingen wijzen in dezelfde richting: in deze inflatiecrisis stijgen de lonen in België veel sterker dan in de landen rondom ons.

Schermvullende weergave

Dat in die context van sterke loonstijgingen toch wordt gestaakt, is vooral omdat het aanpassen van de lonen aan de inflatie in België in bepaalde hoeken als volstrekt vanzelfsprekend beschouwd wordt. Dat is het niet, zeker niet op de korte termijn, blijkt duidelijk uit de ontwikkelingen in andere landen. Volgens de juniramingen van de Europese Commissie zakt het reële loon per werknemer (dus gecorrigeerd voor inflatie) in landen als Duitsland, Nederland en Oostenrijk in 2020-2023 met 2 tot 4 procent. In België stijgt het reële loon per werknemer in die periode met 3 procent. Doordat de inflatie ondertussen nog gestegen is, worden die ramingen sinds juni allicht neerwaarts bijgesteld, maar het patroon is duidelijk.

Dat de sterke loonstijgingen via de indexering niet vanzelfsprekend zijn, blijkt ook als je vanuit het perspectief van de bedrijven kijkt. Die moeten de hogere loonkosten gefinancierd krijgen. Voor sommige bedrijven is dat geen probleem omdat ze de hogere kosten vlot kunnen doorrekenen in hun verkoopprijzen. Maar volgens enquêtes zit minder dan een bedrijf op de vijf in die positie. De helft van de bedrijven kan minder dan de helft van de kostenstijgingen doorrekenen. Zij moeten de impact proberen opvangen via hun winstmarges en/of met kostenbesparingen.