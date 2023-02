Wallonië heeft geen nood aan politieke pyromanen maar aan loodgieters.

België zal nooit een schoolvoorbeeld van klassiek federalisme zijn. Het ontwikkelde een eigen systeem, een sui generis federalisme, in overeenstemming met de middelpuntvliedende logica die diep verankerd zit in de politieke geschiedenis van dit land. Als het klassiek federalisme vooral eenheid in diversiteit tracht te brengen, is het omgekeerde waar in België. De centrale eenheidsstaat werd uitgehold door een bijzonder ingewikkeld politiek groeiproces.

De geregionaliseerde instellingen zijn zo de vrucht van een moeizaam tot stand gebracht politiek evenwicht. Het resultaat is een volstrekt ondoorzichtig systeem met een grote verscheidenheid aan instellingen waarbij symmetrie meestal ontbreekt. Wie denkt dat een terugkeer naar de centrale eenheidsstaat - één regering voor heel België - een oplossing voor de huidige patstelling is, dwaalt. Wie denkt dat de status quo houdbaar is eveneens.

Op zoek gaan naar een nieuw compromis wordt steeds moeilijker naarmate de budgettaire situatie ten zuiden van de taalgrens verslechtert.

Net als in de jaren 80 en 90 zullen de bemiddelingspogingen in 2024 in het teken staan van de strijd tussen voorstanders van centralisering, de pleiters voor een doorgedreven federalisering en de aanhangers van het confederalisme. Wie de oplossing voor de institutionele impasse zoekt in de werkmethoden uit het verleden zal van een kale kermis thuiskomen. Zoals grondwetspecialist Johan Vande Lanotte terecht opmerkte in 'De afspraak' zijn vertrouwen en voorbereiding noodzakelijk om een serieus gesprek te voeren over de organisatie van de staat.

De Franstalige partijen weten goed dat niets zal veranderen zonder hun expliciete goedkeuring. Het mag niet verwonderen dat ze ten zuiden van de taalgrens niet staan te popelen om het land te splitsen, gelet op het financieel drama dat zich daar afspeelt.

Als België structureel boven zijn eigen middelen leeft, geldt dat in het bijzonder voor het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Volgens een analyse van de schuldhoudbaarheid door de Europese Commissie zijn de risico’s voor de Belgische overheidsfinanciën hoog op middellange en lange termijn. De schuldratio van de hele overheid is hoger dan die van andere eurolanden en stijgt naar verwachting nog verder.

Ingrijpende structurele consolidatiemaatregelen zijn nodig om de schuld te stabiliseren en de druk van de vergrijzing op te vangen. Behalve de noodzakelijke hervormingen van de pensioenen, arbeidsmarkt en fiscaliteit is ook een hervorming van het institutioneel raamwerk absoluut geboden.

Di Rupo

Ook ten zuiden van de taalgrens groeit de overtuiging dat een institutionele vereenvoudigingsoperatie zich opdringt. De nadruk moet liggen op een efficiënte staatsinrichting die verder gaat dan de klassieke tegenstelling van het federale niveau versus de regio’s. Een jaar geleden klaagde Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) in Le Soir de absurditeit aan van het institutioneel kluwen ten zuiden van de taalgrens en in Brussel. Om een echt herstelbeleid te kunnen voeren hoopt Di Rupo op een centralisatie van de macht aldaar. De samensmelting van de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest is de meest logische volgende stap.

Waarom kandidaat-premier Paul Magnette het nodig vond om Vlaanderen te schofferen in zijn interview met Het Laatste Nieuws is mij onduidelijk.

De staatshervormers van 1988 en 1993 werkten een origineel maar ondertussen versleten concept uit van het Belgisch federalisme. Het Vlinderakkoord van 2011 was een onvolledig antwoord op een complexe vraag naar meer autonomie. Op zoek gaan naar een nieuw compromis wordt almaar moeilijker naarmate de budgettaire situatie ten zuiden van de taalgrens verslechtert. Dat veronderstelt een aanzienlijke budgettaire compensatie, en we mogen ervan uitgaan dat de Vlaams-nationalisten niet bereid zullen zijn die te betalen, zonder verregaande toegevingen voor de autonomisering van de deelstaten.

Wallonië heeft geen nood aan politieke pyromanen maar aan loodgieters. Waarom kandidaat-premier Paul Magnette het nodig vond om Vlaanderen te schofferen in zijn interview met Het Laatste Nieuws is mij onduidelijk. Hoopt hij misschien op een doorbraak van het Vlaams Belang om zo elke Vlaamse eis verticaal te kunnen klasseren?