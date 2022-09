Veel leerkrachten strijden op eigen houtje tegen kinderarmoede. Ze vormen de dunne linie tegen talentverspilling in Vlaanderen.

Terug naar school. Elk jaar weer brengen de media de eerste schooldag uitgebreid in beeld. Compleet met traantjes van vertederende ukjes met verlatingsangst die voor het eerst naar die vreemde grote en ‘boze’ school moeten.

De jongste jaren duikt ook best wel wat aandacht op voor het meer verborgen verdriet van onze schoolgaande jeugd. In het (voorlopig nog) rijke Vlaanderen wordt een op de zeven baby’s geboren in een kansarm gezin. Volgens het Kinderarmoedefonds gaat het inmiddels om zo’n 130.000 kinderen en jongeren.

Er is nauwelijks nog een school in Vlaanderen waar dergelijke schrijnende toestanden niet het gespreksonderwerp zijn in de lerarenkamer.

Dat weerspiegelt zich het duidelijkst binnen de schoolmuren. Kinderen zonder schoolgerief die hun spullen en boeken meezeulen in een plastic zakje. Snotterende hoofdjes in de winter zonder muts of sjaal of verkleumde voetjes in afgetrapte schoenen. Brooddozen die leeg blijven of gevuld worden met koude frieten, restjes McDonald’s, beschimmeld brood of een zakje chips.

In het collectieve oordeel mogen ze dan worden afgeschilderd als ‘luie lijntrekkers die het vooral doen voor de vele vakanties’, en ongetwijfeld zitten er zo wel enkele tussen. Waar niet? Tegelijk zijn er legio leerkrachten die op eigen houtje een dunne linie vormen in de strijd tegen de kinderarmoede, die een groeiend deel van onze jongste generatie haar kansen ontneemt nog voor ze stemrecht heeft.

Uit eigen zak

Extra brooddozen worden meegenomen naar school om uit te delen onder hongerige kinderen. Er gebeuren inzamelacties voor tweedehands boekentassen en schoolspullen. Er is een uitleendienst voor sjaals, mutsen en warme jassen. Een leerkracht plakt tijdens zijn middagpauze banden en pompt ze op. Wie even googelt, kan haast niet naast de veelheid en diversiteit van de initiatieven kijken. ‘Al mijn leerkrachten en ikzelf hebben al schoolspullen en boeken uit eigen zak betaald voor onze leerlingen’, vertelde een schooldirecteur in een 'Pano'-reportage.

Het zijn stuk voor stuk prachtige voorbeelden van naastenliefde. Een mens zou er warm van worden. En toch. Er hangt evenzeer een wrang kantje aan.

Als zoveel initiatieven van individuen of sociale organisaties noodzakelijk zijn om de ergste nood van kinderen en jongeren te lenigen, faalt het beleid op een structurele manier.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) trekt per leerling in het secundair onderwijs zo’n 510 euro uit om de aankoop van een laptop te financieren. Het onderwijs moet inderdaad dringend een digitale sprong maken. Dat heeft de coronacrisis wel duidelijk gemaakt.

Maar wat ben je met een gratis laptop als je thuis geen internet hebt of slechts een minimale bandbreedte? Als de bibliotheek onder druk van de duizelingwekkende energieprijzen haar openingsuren gevoelig vermindert? Of als je te veel honger hebt om aandachtig te blijven tijdens de lessen.

Kerntaak

Want over gratis maaltijden op school zegt diezelfde minister het volgende: ‘Dit is in eerste instantie geen kerntaak van de school. Wel van het sociaal beleid en van het OCMW. De kerntaak van scholen is kennis en vaardigheden aanleren.’

De uitspraak schetst een beeld van een kil Vlaanderen dat zich te weinig aantrekt van het lot van kinderen die door een speling van het lot beland zijn in een omgeving waar een goede opleiding, om welke reden dan ook, niet tot de prioriteiten behoort. Deze kinderen vormen veelal de 10 procent die de scholen verlaat zonder diploma. In tijden waarin de leesvaardigheid daalt, samen met de scores op internationale testen, kan Vlaanderen zich zo'n verspilling van talent niet veroorloven.