Tijd voor geschenken!

Met de toekenning van de trofee voor de marketingstunt, de subsidie en de knaldrang van het jaar kunnen we 2022 waardig afsluiten.

Ja, er was dit jaar veel ellende in de wereld, zoals ieder jaar trouwens. Dat is goed nieuws, want uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat velen onder ons niets moeten weten van verrassingen. En ons collectief geheugen is gatenkaas. Daarom serveren wij, voor zij die alles reeds psychologisch hebben verdrongen, met plezier nog ’s een hoogst eigenzinnige selectie van de miserie van 2022.

De marketingstunt van het jaar. Er was enige concurrentie van Donald Muylle, die in zijn eigen versie van het Frans op de RTBF-radio reclame maakt voor zijn keukens. Maar de gouden plak gaat toch naar de plannen voor de overkapping in Antwerpen, niet van de Ring maar van de Boerentoren. Vlamingen zijn de meesters van de aangeplakte koterij en de meesters van Vlaanderen vinden we nu eenmaal in Antwerpen. Als dat glazen kot er staat, zal wel blijken dat het eigenlijk een kijkexemplaar betreft van Willems Veranda’s, te bezichtigen op afspraak, één glas schuimwijn per persoon inbegrepen.

Dan de subsidie van het jaar. Keuze te over in deze categorie. Bij de genomineerden vinden we het interactief bezoekerscentrum van een chocolatier in Heule waar je, volgens de perstekst, eindelijk kan ontdekken wat chocolade in wezen is en waar het vandaan komt. Het centrum komt er dankzij een subsidie van 576.000 euro van Vlaams minister Zuhal Demir. De bezoeker kan in Heule ook zelf pralines maken! Die kunnen ze vervolgens misschien in de lege brooddozen van arme, Vlaamse kindjes stoppen. We zeggen maar wat.

In de categorie subsidie van het jaar is er keuze te over.

De winnaar in deze categorie wordt ook al geleverd door minister Demir. Die had iets gelezen in de gazet over de KU Leuven en een verkrachtingszaak, maar ze had het misschien niet goed begrepen en schrapte dan maar een subsidie voor de unief. Daarna had iemand het haar uitgelegd en kreeg de unief toch 1,4 miljoen euro voor een interdisciplinair centrum rond wetenschap, zorg en samenleving. Op voorwaarde dat er permanente aandacht is voor de problematiek van grensoverschrijdend gedrag en dit in samenspraak met de relevante stakeholders. Waarschijnlijk komt de minister dat allemaal zelf elke week controleren. Het gaat tenslotte om veel geld.

Tot slot, de knaldrang van het jaar. Wie is genomineerd? De kwaaie wandelaars die protesteerden tegen het inkorten van de Dodentocht van Bornem. Wegens de hitte konden er misschien, eventueel, stel je voor, doden vallen. Dat protest was natuurlijk terecht. Je kan van de deelnemers moeilijk verwachten dat ze op eigen initiatief na de tocht blijven stappen om hun 100 kilometer alsnog te halen. Een Dodentocht waarbij sterven uitgesloten is, is geen dodentocht. Noem het dan de watjestocht van Klein-Brabant. Zelfs de Gordel was nog spannender. Daar stak een smerige Franstalige al ’s een punaise in je tubes en als er iemand viel, was het misschien wel geen dode maar dan toch Geert Bourgeois.

Nog genomineerd in de afdeling knaldrang zijn de stad Hasselt, die gratis zonnecrème leverde aan zijn inwoners, en de topman van het vegetarische bedrijf Beyond Meat, die in iemands neus beet en vervolgens wegens geloofwaardigheidsproblemen ontslag moest nemen. Maar de gouden medaille van de knaldrang gaat naar die hoogbejaarde Fransman die zich aandiende in een ziekenhuis met een obus in zijn anus. Het ziekenhuis werd gedeeltelijk geëvacueerd. Laten we het erop houden dat niet iedereen beseft dat sommige woorden ook een figuurlijke betekenis kunnen hebben. Het doet allemaal het ergste vermoeden voor 2023. Feest ze!