Twee lege combi's aan Brussel-Zuid

Managing director van A Seat At The Table

In de stations van Brussel-Noord en Brussel-Zuid wanen pendelaars zich bij momenten in een oorlogszone. De lokale beleidsmakers reageren nauwelijks.

Als adolescent droomde ik ervan in de voetsporen te treden van de Britse oorlogscorrespondent Robert Fisk. Met ‘The Great War for Civilization’ en ‘Pity the Nation’ heeft hij indrukwekkende naslagwerken geschreven over de oorlogen die het Midden-Oosten in de jaren 80 en 90 teisterden.

Fisk was een bevoorrechte getuige van de eerste en tweede Golfoorlog, de oorlog tussen Iran en Irak, de Libanese burgeroorlog en de Sovjetinvasie in Afghanistan. Bekende oorlogscorrespondenten en documentairemakers lieten me dromen van een carrière aan de frontlinies van internationale conflicten, een leven gevuld met avontuur en gevaar.

Mijn geromantiseerde beeld van de journalistiek en mijn jongensdroom heb ik sindsdien opgeborgen. Voor mijn portie avontuur en gevaar heb ik gelukkig nog mijn dagelijkse treinrit naar onze hoofdstad.

In Brussel-Noord of Brussel-Zuid wanen pendelaars zich bij momenten in een oorlogszone. Op deze pagina’s heb ik de neiging de hyperbool te hanteren, maar de de Dikke Van Dale heeft te weinig superlatieven om de dagelijkse chaos te beschrijven die zich al jaren in en rond twee van de drukst bezochte treinstations van ons land voltrekt.

Wie zich in de late avond in de directe omgeving van het Noord-station begeeft, is vaak getuige van gauwdiefstallen, geweldpleging en openlijk drugsgebruik. Pendelaars worden van alle kanten belaagd door ongure figuren. Dat ondanks de vele ernstige incidenten weinig tot geen veiligheidspersoneel en politieagenten te bespeuren vallen, roept ernstige vragen op.

Armoede, verloedering en criminaliteit in stationsbuurten zijn geen exclusief Brussels fenomeen, de totale desinteresse van lokale politici is dat wel.

Wie op TikTok zoekt op de term ‘Bx Nord’ stoot op talloze filmpjes waarin relschoppers trots uitpakken met de jongste incidenten in de buurt. Van politieagenten die belaagd worden tot lokale handelaars en pendelaars die bedreigd en bestolen worden, vernielingen van het openbare domein en vechtpartijen tussen buurtbewoners en prostituees. Dat die taferelen open en bloot gedeeld worden en veel Tik Tok-gebruikers dat asociale gedrag en masse aanmoedigen, illustreert de straffeloosheid die er heerst.

Ook wie het Zuid-station wil betreden, moet zich soms een weg banen tussen de drugsgebruikers en de gauwdieven. De criminaliteit rond Brussel-Zuid ligt even hoog als die rond de stations van alle 13 Vlaamse centrumsteden samen, raakte maandag bekend.

Armoede, verloedering en criminaliteit in en rond stationsbuurten zijn geen exclusief Brussels fenomeen. De meeste wereldsteden kampen ermee. De totale desinteresse en de lauwe reacties van lokale politici op de ernstige incidenten zijn wel typisch Brussels. Al jaren klagen pendelaars over het toenemende onveiligheidsgevoel in de Brusselse stations, zonder dat lokale beleidsniveaus daaraan enig gevolg geven.

Na een lange reeks gewelddadige incidenten die het nationale nieuws haalden en een recordaantal politie-interventies heeft de spoorpolitie onlangs maatregelen aangekondigd. Het aantal politiepatrouilles wordt opgevoerd en voortaan worden twee lege politiecombi’s voor het Zuid-station geparkeerd om would-begauwdieven af te schrikken.

Wijlen Brussels burgemeester Freddy Thielemans (PS) kreeg in 2010 het land over zich heen toen hij een gewelddadige overval en een schietpartij met kalasjnikovs op klaarlichte bestempelde als een fait divers. De twee lege combi’s tonen aan dat in wezen weinig is veranderd in het veiligheidsdenken van lokale beleidsmakers.