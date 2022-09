Van luxegoed tot crisisindicator

Tijdens de lockdowns was toiletpapier een luxeartikel en stond het symbool voor de hamsterwoede van de Duitsers. Nu symboliseert het de genadeloze transitie die het land te wachten staat en moeilijke regeringsbeslissingen.

Het was geen groot nieuws toen toiletpapierproducent Hakle vorige week officieel zijn faillissement aankondigde. Volgens Hakle is het faillissement het gevolg van grote problemen in de logistiek, de oorlog in Oekraïne en de hoge energie- en materiaalkosten. Twee jaar geleden maakte het bedrijf nog 650.000 euro winst. Vandaag zijn de energiekosten zes keer hoger dan in 2019 en waren de mondiale papierprijzen al voor de oorlog fors gestegen. Nu is gedaan met Hakle.

Het zal niet het laatste bedrijf zijn dat failliet gaat. In de eerste helft van dit jaar konden bedrijven nog bijna alle kosten doorschuiven naar de consument, die na de lockdowns overbodig spaargeld had of er gewoon naar snakte om weer geld uit te geven. Dat is nu voorbij. Consumenten hebben het steeds moeilijker om de gestegen prijzen te betalen. Daardoor komen vooral bedrijven met kleinere winstmarges in grote problemen. Naast Hakle is ook de schoenenfabrikant Goertz failliet. Staalproducenten stoppen de productie, bakkerijen en andere kleine bedrijven sluiten. De roep om hulp van regering wordt steeds luider.

Het is een duivels dilemma. Er zijn economische argumenten om bedrijven veel minder steun te geven dan tijdens de pandemie. Maatschappelijk en sociaal is dat echter een no-go.

Maar de regering aarzelt. Het jongste hulppakket van 65 miljard euro bevat nauwelijks steun voor bedrijven. Dat was tijdens de pandemie nog anders. Door de lockdowns viel toen voor veel bedrijven de vraag weg. De Duitse regering kwam met rechtstreekse financiële hulp, noodleningen en herkapitalisatie. De redenering was dat de vraag na het einde van de lockdowns zou terugkeren. Het ging om een soort van overbruggingshulp. Een gouden voorbeeld van een grote gelukte reddingsactie was de steun voor Lufthansa, waarvan de Duitse regering deze week haar tijdens de pandemie gekochte aandelen weer verkocht. Met een winst voor de staatskas van 760 miljoen euro.

Torenhoog

De huidige situatie is echter anders. Nu zijn het de torenhoge kosten, die niet meer kunnen worden opgevangen. Het ziet er niet naar uit dat de kosten snel weer zullen dalen. De hoge energieprijzen hakken er bij bedrijven diep in. Zelfs als de marktprijzen weer dalen, zal het lang duren voordat dit bij bedrijven en consumenten voelbaar is. Ook de kosten voor het opbouwen van nieuwe productie- en leveringsketens blijven oplopen, naast in het algemeen hogere grondstoffenprijzen.

Een makkelijke oplossing zou ook nu weer een financieel ingrijpen door de overheid zijn. Maatschappelijk en politiek is dat de beste strategie. Maar economisch ligt het ingewikkelder. De toestand geldt voor velen als het schoolvoorbeeld van Joseph Schumpeters creatieve destructie. In dit scenario bieden faillissementen en chaos een kans om de noodzakelijke structurele transitie te versnellen. Staatssteun zou de huidige situatie ondersteunen en de transitie vertragen

