Virtual reality swingt

Virtual reality was lang de eeuwige belofte. Nu niet meer. De metaverse biedt enorme mogelijkheden, ook voor onze regio.

De View-Master moet een van de belangrijkste artefacten uit mijn jeugd zijn. Knalrood plastic, twee kijkgaten en een gleuf bovenaan waar je de schijfjes met stereoscopische plaatjes kon insteken. Als ik erover spreek in mijn keynotes, zie ik het publiek in twee splitsen: diegenen wier ogen oplichten als ze dat icoon uit hun jeugd terugzien, en de jongere garde die totaal geen idee heeft waar al die opwinding vandaan komt.

De hetze rond de metaverse doet mij vaak terugdenken aan mijn oude View-Master. Ik kon urenlang beelden bekijken door die rode toverlantaarn, helemaal weg van de wereld, en met een almaar grotere honger naar plaatjes. Tot ik de televisie ontdekte, en mijn verslaving naar content alleen maar intenser werd.

Mijn zoon is al lang geen digital native meer, maar een meta-native. Voor hem is de metaverse doodnormaal.

Mark Zuckerberg, de CEO van Meta, heeft de metaverse niet uitgevonden. Hij wil er heel rijk mee worden en vooral zijn verouderend, lichtjes rammelend Facebook een gloednieuw elan geven. Veel sceptici doen meewarig over een toekomst waarin we allemaal met een pot op onze kop zitten rondturen in virtual reality (VR). Ik denk daar iets anders over.

VR heeft een problematisch technologisch verleden. Het concept is al decennia oud en werd bijna systematisch als ‘just around the corner’ aangekondigd. Nu gaat het gebeuren, nu komt de wereld van VR er eindelijk aan. De eeuwige belofte.

Evolutie

Maar graaf iets dieper en je ziet een systematische vooruitgang. Onze zoon van 18 is een fanatieke gamer, en dan vooral in VR. De kwaliteit van de headsets, maar vooral van de weergave van de realiteit, is de voorbije jaren spectaculair geëvolueerd. Op dit moment worden ook miljarden aan onderzoek en ontwikkeling gespendeerd om het geheel nog realistischer te maken, en nog makkelijker in gebruik.

De kans dat we verslaafd raken aan VR is niet nul: kijk maar naar het enthousiasme toen Pokémon GO als AR-game furore maakte. Maar verslavend was de View-Master ook. En de televisie nog meer.

Ik ben een believer in de enorme mogelijkheden van augmented reality (AR). Daarbij ben je niet volledig afgesloten van de realiteit, maar wordt met behulp van een bril een 'extra' dimensie aan de echte wereld toegevoegd. Als we binnenkort met het comfort van een normale bril plots een totaal andere wereld van informatie kunnen benutten, zal ik daar onmiddellijk van gebruikmaken. En zeker als een speler als Apple zich eindelijk gaat moeien in deze business.

De cynici zoomen vooral in op de verslavende natuur van het metaverseverhaal. Dat we straks helemaal afgezonderd zijn van echt menselijke interacties, ‘à la Matrix’ gekoppeld aan een wereld die niet klopt, en waar we geregeerd worden door kwaadaardige kunstmatige platformen.

De kans dat we verslaafd raken is niet nul: kijk maar naar het enthousiasme toen Pokémon GO als AR-game furore maakte. Maar verslavend was de View-Master ook. En televisie nog meer. En als ik kijk hoeveel TikTok-reels gedeeld worden in onze familie-WhatsApp, dan vrees ik dat het een terugkerend patroon is.

Internet

Maar velen zullen het niet zo aanvoelen. Ze zullen het niet ‘normaal’ vinden om in de metaverse te werken of te ontspannen. Net zoals eind vorige eeuw een groot aantal bestuurders en managers dat ‘internet’ maar niks vonden en het overlieten aan de volgende generatie. Mijn zoon is al lang geen digital native meer, maar een meta-native. Voor hem is de metaverse doodnormaal.

In de metaverse liggen volgens mij enorme opportuniteiten voor onze regio.

Waar ik vooral enthousiast van word zijn de enorme mogelijkheden om content te maken, ervaringen te bouwen en mensen te laten deelnemen aan ervaringen die totaal innovatief zijn. Bedenk wat dat kan betekenen voor cultuur, entertainment, gaming, opleidingen en onderwijs.