Vlaams begrotingsevenwicht hangt niet af van Vlaamse regering...

Een van de belangrijkste ambities van de nieuwe Vlaamse regering is het bereiken van een begrotingsevenwicht in 2027. Of dat lukt, hangt ook van de toekomstige Arizonacoalitie af.

De afschaffing van de doelgroepenkortingen, het opleidingsverlof, de fiscale aftrek van de dienstencheques en een besparing op de politiek zelf. De nieuwe Vlaamse regering voert een saneringsoperatie door om in 2027 de begroting in evenwicht te brengen en meer te kunnen spenderen aan welzijn, zorg, onderwijs, infrastructuur en openbaar vervoer. In 2028 en 2029 zou Vlaanderen dan over begrotingsoverschotten beschikken waarmee het de uitgaven verder kan opdrijven. Maar of de Vlaamse regering daar werkelijk in slaagt, hangt niet van haarzelf af, maar van de federale regering.

De auteur

Quinten Jacobs is advocaat grondwettelijk recht en praktijkassistent aan de KU Leuven. De kwestie

Een Vlaams begrotingsevenwicht is vooral afhankelijk van de plannen van een nieuwe federale regering. De conclusie

De inkomsten van de ene overheid mogen niet rechtstreeks afhangen van de beleidskeuzes van een andere. Alleen als elke overheid de financiële gevolgen van haar eigen beleid moet dragen, wordt ze gedwongen haar budgettaire verantwoordelijkheid te nemen. Advertentie

Vlaanderen is namelijk niet volledig verantwoordelijk voor zijn eigen centen. Dat is een gevolg van het Belgische institutionele financieringssysteem, zoals bepaald in de bijzondere financieringswet. Door die bijzondere wet ontvangen de gewesten slechts een derde van hun inkomsten via eigen belastingen. Binnen dat stukje fiscale autonomie zijn de gewesten voor hun inkomsten bovendien voor een groot stuk afhankelijk van de federale personenbelasting, waarop zij een gewestelijke toeslag, de opcentiemen, kunnen heffen.

De opbrengst van die toeslag hangt af van de hoogte van de federale personenbelasting. Als de federale regering beslist de personenbelasting op te trekken, surfen de gewesten via de opcentiemen mee en ontvangen ze meer inkomsten. Maar ook het omgekeerde geldt: een federale belastingverlaging trekt de gewesten mee de financiële put in.

Democratisch onverdedigbaar

Hoewel de Vlaamse begrotingsinspanningen eervol zijn, is het Vlaamse begrotingsevenwicht daarom niet zozeer afhankelijk van de nieuwe Vlaamse verkeersbelasting voor elektrische wagens of van de afschaffing van de doelgroepenkorting, maar wel van de plannen van een nieuwe federale regering. De supernota van formateur Bart De Wever (N-VA) bevatte een significante daling van de personenbelasting. Die zou een financieel gat in de begroting van alle gewesten slaan. Dat zo’n scenario niet denkbeeldig is, bewijst de taxshift van de Zweedse federale regering van Charles Michel (MR), die de Vlaamse regering met een financiële kater van ruim een half miljard opzadelde.

Paradoxaal genoeg moedigt het huidige systeem Vlaams-nationalisten aan geen gebruik te maken van hun fiscale autonomie om Vlaamse belastingen te doen dalen.

In theorie kan de Vlaamse regering dat gat weer proberen dicht te fietsen door op haar beurt de gewestelijke opcentiemen te verhogen, maar dan ontstaat een dynamiek waarin de deelstaten om evenveel inkomsten te krijgen verplicht zijn hun beleid te wijzigen en hun belastingen te verhogen telkens als de federale regering de belastingen verlaagt. Vanuit democratisch oogpunt is dat onverdedigbaar: de ene overheid moet dan systematisch de putten dempen die een andere veroorzaakt.

Perverse dynamiek

Maar ook de federale begroting lijdt onder het huidige financieringssysteem. De nieuwe Vlaamse regering heeft namelijk beslist de jobbonus, een Vlaamse belastingverlaging, af te schaffen als de toekomstige Arizonacoalitie een belastingverlaging doorvoert. Vooral de N-VA wil niet dat de Vlaamse regering twee keer moet betalen om het verschil tussen werken en niet-werken groter te maken: een keer via een Vlaamse belastingverlaging (de jobbonus) en een tweede keer via een federale belastingverlaging die een daling van de inkomsten van het Vlaams Gewest veroorzaakt. Als een Vlaams-nationalist moet kiezen, kiest hij wellicht met de glimlach voor de federale belastingverlaging. Paradoxaal genoeg moedigt het huidige systeem Vlaams-nationalisten dus aan geen gebruik te maken van hun fiscale autonomie om Vlaamse belastingen te doen dalen en in plaats daarvan de factuur naar de federale regering door te schuiven.

