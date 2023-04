Volledig losgekoppeld

De energiepolitiek van de stilaan overactieve Duitse regering komt over als ‘völlig losgelöst’.

Peter Schilling bracht deze week een nieuw album uit. Voor een groot gedeelte omvat dat zijn hele oeuvre, maar ook enkele nieuwe songs. Ja, de Peter Schilling die veertig jaar geleden met zijn ‘Major Tom (völlig losgelöst)’ een van de grootste en meest succesvolle Duitse songs aller tijden schreef.

Schilling brengt bij mij niet alleen herinneringen aan mijn allereerste liveconcert naar boven, hij is ook nog altijd op meerdere manieren actueel. Veel Duitsers hebben de indruk dat de huidige energiepolitiek van de Duitse bondsregering ook ‘völlig losgelöst' (losgekoppeld, van de realiteit) is. Na jaren van stilstand is de regering nu bijna overactief.

De boodschap blijft duidelijk: af van gas, olie en kernenergie, en wel snel. Everything, everywhere, all at once.

Dit weekend gaan de laatste drie kerncentrales in Duitsland van het net. Daarna is het land ‘völlig losgelöst’ van kernenergie. De stickers met ‘Atomkraft, nein Danke’ bestaan niet meer, maar bijna een halve eeuw na het begin van de initiatieven tegen kernenergie, die aan de oorsprong lagen van de groenen, zegt Duitsland de kernenergie vaarwel. Ooit waren er 19 kerncentrales, die in de jaren 60 en 70 zo’n 30 procent van de elektriciteit produceerden. Het afgelopen jaar waren zelfs de laatste drie kerncentrales nog goed voor ongeveer 6 procent van de Duitse elektriciteitsproductie. Een gat dat kan worden gevuld.

Maar het gaat niet alleen om het opvangen van die 6 procent. Het gaat ook om de doelstelling dat tegen 2030 80 procent van de productie hernieuwbare energie moet zijn. In 2022 bedroeg de productie van hernieuwbare elektriciteit zo’n 46 procent van de totale productie. Met warmtepompen en elektrische auto’s zal de vraag naar elektriciteit de komende acht jaren naar verwachting met 50 procent stijgen. Om ook maar enigszins in de buurt te komen van de doelstelling voor 2030 zullen elk jaar dubbel zoveel zonnepanelen en windmolens als in 2022 moeten worden gebouwd. Ambitieus.

Controverse

De plannen van de regering gaan verder dan hernieuwbare energie voor elektriciteit. Vanaf 2024 mogen geen olie- en gasverwarmingen meer worden geïnstalleerd. De grote politieke controverse van de afgelopen weken daarover mondde uit in een zwakkere formulering van de doelstelling. Er zijn meer uitzonderingen mogelijk, maar de boodschap blijft duidelijk: af van gas, olie en kernenergie, en wel snel. Everything, everywhere, all at once.

Nog altijd ontbreekt een duidelijke, haalbare strategie voor waar in de toekomst de energie realistisch bekeken vandaan moet komen.

De haast en spoed die nu wordt gemaakt met de gelijktijdige kern-, gas- en olie-uitstap verdient respect. Naast wat twijfels, omdat het ook vaak lijkt op een ondoordachte en intuïtieve beslissing. Nog altijd ontbreekt een duidelijke, haalbare strategie voor waar in de toekomst de energie realistisch bekeken vandaan moet komen. De huidige doelstellingen lijken alleen haalbaar als flink bespaard wordt op energieverbruik. Los van het feit dat geen olie- en gasverwarmingen meer toestaan veel geld gaat kosten. Aan de burgers en aan de overheid. De aarde leefbaar houden heeft een prijs. Alleen is dat besef bij velen nog niet doorgedrongen. De aankondigingen van de regering komen over als ‘völlig losgelöst’.