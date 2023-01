De wreedheden van het Iraanse regime doen beseffen dat in 2023 meer dan ooit geldt: vrouw, leven, vrijheid.

Geweld heeft vaak een rol gespeeld in de totstandkoming en de ontwikkeling van democratieën. De relatie tussen geweld en democratie is dikwijls complex en veelzijdig. In sommige gevallen diende geweld om het heersende establishment omver te werpen, terwijl het in andere gevallen de democratische aspiraties van de burgers krachtig moest onderdrukken. Overtuigd van de noodzaak van verandering en bereid de ultieme prijs ervoor te betalen hebben de onderdrukten de macht om hun vrijheid en waardigheid op te eisen, ongeacht de wreedheden van hun onderdrukkers.

Is er iets schofteriger en weerzinwekkender dan een regering die burgers moedwillig standrechtelijk executeert en verminkt omdat ze protesteren tegen onrecht?

In Iran sterven vrouwen en mannen een gruweldood omdat ze opkomen voor vrijheid, waardigheid en vrouwenrechten. Sinds het begin van de protesten tegen het theocratische regime in september 2022 zijn 19.200 burgers gearresteerd, onder wie 687 studenten. Het dodental is opgelopen tot 516 en dikt elke dag aan. Betogende vrouwen worden beschoten door ordediensten die de opdracht hebben gekregen te mikken op het aangezicht en de geslachtsdelen. Vrouwen worden naar het ziekenhuis afgevoerd met schotwonden die hen hun baarmoeder kosten. Mannen worden opgehangen omdat ze de moed hadden solidair te zijn met hun moeders, zussen en echtgenotes. De dood moet de jeugd afschrikken en het verzet breken.

Is er iets schofteriger en weerzinwekkender dan een regering die burgers moedwillig standrechtelijk executeert en verminkt omdat ze protesteren tegen onrecht? Is er iets abjecter dan een geriatrische klerikale orde die zich onaantastbaar acht en die de vrijheid van burgers op maat van gekoesterde waanideeën inperkt? Een orde die de verwaandheid heeft zichzelf als hoeder van Gods waarheid op aarde te zien en die bereid is die veronderstelde waarheid met terreur op te leggen aan de eigen bevolking?

Minima

Iran bewijst dat het niet volstaat om te voldoen aan procedurele minima zoals het regelmatig houden van verkiezingen of het hebben van een grondwet om als volwaardige democratie bestempeld te worden. De Nederlandse politicoloog Willem Bonger definieerde democratie in heerlijk oud-Nederlands als ‘de bestuursvorm eener collectiviteit met zelfbestuur, waaraan een groot deel harer leden, hetzij direct, hetzij indirect deelneemt, en waarbij geestelijke vrijheid en gelijkheid voor de wet gewaarborgd zijn en waarbij de leden haar geest doortrokken zijn’. Een democratie bestaat dus vooral voor zover de idealen en waarden haar tot stand brengen.

Niets weerhoudt het Westen ervan leden van de Iraanse Revolutionaire Garde en de hele kaste van de clerus in de ban te slaan.

Het drama in Iran resoneert met echo’s uit het verleden. Een verleden waarvan we hoopten dat de democratisering van de wereld na de Tweede Wereldoorlog er stilaan een einde aan zou maken. Quod non. Frankrijks bloedige geschiedenis van democratisering toont aan dat er geen gemakkelijke weg is van onderdrukking naar vrijheid.

Van de gruwelijke septembermoorden (1792), de dramatische onthoofding van Louis XVI op 21 januari 1793, het beruchte Tribunal Criminel Extraordinaire (10 maart 1793 - 31 mei 1795), de Rode Terreur en vervolgens de Witte Terreur, tot het herstel van de monarchie in 1830 en het uitbreken van de Februarirevolutie in 1848. Te vaak hing het lot van de Franse democratie aan een zijden draadje. De tijden zijn veranderd, maar de neiging van absolute machthebbers om geweld te gebruiken tegen burgers is er nog altijd.

Moord en marteling vormen een misdaad tegen de menselijkheid ‘wanneer gepleegd als onderdeel van een wijdverspreide of systematische aanval gericht tegen een burgerbevolking’, aldus artikel 7 van het Statuut van Rome uit 1998 tot oprichting van het Internationaal Strafhof. De internationale gemeenschap, het Vrije Westen voorop, moet alle mogelijke drukkingsmiddelen gebruiken om de standrechtelijke executies in Iran een halt toe te roepen. Niets weerhoudt het Westen ervan leden van de Iraanse Revolutionaire Garde en de hele kaste van de clerus in de ban te slaan. Zal dat de Iraanse vrouw bevrijden? Wellicht niet. Daarvoor zijn de weg nog lang en de hobbels op het parcours nog te talrijk.