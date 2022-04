Waarom Scholz blijft hopen op koude vrede tussen Rusland en Oekraïne

Zijn eerste 100 dagen als Duits bondskanselier heeft Olaf Scholz achter de rug. Van de opgewonden verwachtingen over de andere wind die de nieuwe coalitie door politiek en economisch Duitsland zou laten waaien, blijft weinig over. Scholz lijkt in deze crisis ook verwikkeld in een persoonlijke identiteitscrisis. Hij laat zich niet zien.

Duitsland aarzelt, wikt en weegt. Niet aanmodderen maar navelstaren, lijkt het nieuwe devies. Terwijl vooral de VS, maar ook andere Europese landen daden op woorden laten volgen, discussieert politiek Duitsland nog over het voor en tegen van wapenexporten naar Oekraïne. Woensdag werd de beslissing voor leveringen eindelijk genomen.

De beloofde portie leiderschap van Scholz lijkt net als de wapens niet te worden geleverd. Inmiddels zijn ze in de media onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarnaast heerst alom onbegrip over oud-bondskanselier Gerhard Schröder. Die staat met zijn job bij Gazprom nog altijd op de loonlijst van Rusland.

Soldaten

In tegenstelling tot Merkel, die ooit haar politieke mentor Helmut Kohl onder de bus gooide, durft Scholz geen afstand te nemen van zijn SPD-voorganger in het ambt. Schröder is zowel de mentor van Scholz als van Steinmeier. Scholz neemt over Schröder dezelfde houding aan als over de wapenleveringen en de noodzaak om te stoppen met Russisch gas: hij zwijgt.