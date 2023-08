Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

Zelfscankassa's leiden tot een toename van winkeldiefstal, maar psychologisch is meer aan de hand. Mensen stelen niet alleen uit nood of uit winstbejag.

In de retailsector is een heuse epidemie van winkeldiefstal aan de gang. Het beursgenoteerde Dick’s Sporting Goods rapporteerde vorige week een stijging van 3,6 procent in de verkoopcijfers, maar door winkeldiefstal daalde de winst met 23 procent. De aandelenkoers viel 24 procent.

Bedrijven spreken liever niet over ‘diefstal’. Het is niet direct een signaal dat vertrouwen geeft aan de aandeelhouders. Die verkiezen een bedrijfsleider die de financiën als een goede huisvader beheert. Dat die goede huisvaders standaard een onverklaarbaar omzetverlies incalculeren, is zorgwekkend.

Shrink of ‘derving’ is de neutrale term om verlies van producten zonder duidelijke oorzaak aan te duiden. Dat geldt niet alleen voor winkels waar klanten heimelijk producten buitensmokkelen. Er is shrink in elk bedrijf. Onverklaarbaar slinkt de voorraad. Door administratieve fouten, fraude door leveranciers of schade. Of diefstal door het personeel.

In de retail zijn zelfscankassa’s de meest in het oog springende oorzaak. Winkelketens wisten bij de invoering dat diefstal zou toenemen. De gelegenheid maakt de dief. Sommige statistieken voorspellen dat elk procent toename in zelfscankassa’s leidt tot 1 procent meer shrink.

Toch leken zelfscankassa’s de moeite waard. Maar prognoses bij de start zijn niet noodzakelijk een goede inschatting op langere termijn. Mensen leren wat ze wel en niet langs de zelfscankassa’s kunnen smokkelen. Covid-19 veroorzaakte ook een schaarste aan goed personeel dat een oogje in het zeil houdt. Winkeldieven werden slimmer en sluwer.

Marktcorrectie

Verklaart alleen dat de wereldwijde winkeldiefstalepidemie? Nee, ook speelt een onderliggende psychologie. Waarom stelen mensen?

Sommige mensen stelen uit nood. Wie met moeite rondkomt, heeft een goede reden om niet te willen betalen. Daarnaast is er winstbejag. De georganiseerde misdaad steelt om verder te verkopen. Een derde groep mensen geeft zichzelf een moral licence en bedenkt een schijnbaar geldige reden om te stelen. Sommigen zien de wereld als ‘markt en strijd’. Er zijn winnaars en verliezers. Als iemand anders wint, betekent dat dat jij verliest. De enige manier om dat onrecht recht te zetten, is terug te stelen van de boosdoeners.

Dat soort zero-sumdenken is meer uitgesproken in moeilijke economische omstandigheden. Bij inflatie, stijgende woonkosten en levensduurte gaan mensen voor zichzelf de markt corrigeren.

Een bekend psychologisch experiment illustreert dat. Door een financiële crisis moest een bedrijf het loon van de medewerkers tijdelijk verlagen. Het bedrijf deed een experiment in drie fabrieken. In fabriek A kregen werknemers 15 procent minder loon. In fabriek B behielden werknemers hun loon. In fabriek C kregen werknemers 15 procent minder loon, maar kwam de CEO persoonlijk uitleggen waarom die tijdelijke ingreep nodig was en waarom het de enige manier was om geen mensen te moeten ontslaan.

De analyse van de voorraden - shrink - toonde dat de werknemers die minder loon kregen veel meer stalen van het bedrijf dan de werknemers die hun loon behielden. Maar als de manager uitlegde waarom het loon verlaagd moest worden, voelden de werknemers zich minder oneerlijk behandeld en stalen ze ook minder.

Onrecht rechtzetten

Dat onderzoek laat zien dat mensen zichzelf een rechtvaardiging geven: ze stelen om een vermeend onrecht goed te maken, niet noodzakelijk omdat ze het nodig hebben.

Soms doen goede mensen slechte dingen. Stel dat je met vakantie op restaurant te weinig aangerekend wordt. Corrigeer je de rekening en betaal je het correcte gedrag, of zwijg je? En wat als dat gebeurt in een restaurant waar je weet dat de obers op het eind van de avond de tekorten zelf moeten bijpassen? Het verschil tussen beide situaties toont dat mensen redenen voor zichzelf vinden om het goede of het slechte te doen.