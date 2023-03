Wachten op echte Zeitenwende

Een jaar geleden werd Duits bondskanselier Olaf Scholz geroemd voor zijn Zeitenwende-speech. Maar een echte Zeitenwende blijft uit voor Duitsland.

Duitsland reageerde vorig jaar op 27 februari op de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari. Duitsland deed er een paar dagen over zijn opwachting te maken in de nieuwe realiteit. Bondskanselier Olaf Scholz sprak van een keerpunt in de geschiedenis. Met zijn Zeitenwende-speech oogstte hij veel lof in binnen- en buitenland. Een jaar later kijkt Duitsland terug op veel veranderingen die voorheen onvoorstelbaar werden geacht. Alleen het lange nadenken, ook wel te duiden als aarzelen, is niet veranderd.

De kritiek op Duitse Bondsregeringen luidt sinds de eurocrisis vaak: ‘Te weinig, te laat’. Ook in deze column is dat een vaak gelezen kreet. De emoties liepen bij mij hoog op in de dagen voor en na de Russische invasie. Geen reactie, geen woord van Scholz, geen weerstand. Alleen foto’s van het ’s nachts doorwerkende Kanzleramt en de aankondiging om maar liefst 5.000 helmen naar het Oekraïense leger te sturen als ondersteuning. Pijnlijk.

De Zeitenwende-speech voelde als een verlossing. Eindelijk. Eindelijk schoot Duitsland wakker. Wapenexporten en wapensteun voor Oekraïne. En meer geld en een hernieuwd elan voor het Duitse leger. In de weken en maanden daarna verraste de Duitse Bondsregering op een positieve manier. Met pragmatisme en veel geld kwam er een bijna volledige ontkoppeling van Russisch gas en olie, werd de economie gestabiliseerd en werden nieuwe - helaas nog geen hernieuwbare - energiebronnen ontsloten.

Er is meer budget vrijgemaakt voor het leger en met de nieuwe minister van Defensie lijkt eindelijk ook de juiste persoon op de juiste plaats te zitten. Zelfs wapens worden nu rechtstreeks naar Oekraïne gestuurd. Nieuwe schulden door de energiecrisis werden handig omgedoopt tot een ‘speciaal fonds’ om de bevolking het idee te geven dat de overheidssteun gratis was. Duitsland kan inmiddels om met crisis.

Het afgelopen jaar werd duidelijk dat Olaf Scholz geen visionair is. Bij het nalezen van zijn speech valt op dat hij de Zeitenwende beschrijft als observator, niet als iemand die zelf aan de knoppen van de macht zit.

Wat Duitsland in het jaar van de Zeitenwende te weinig heeft getoond, is leiderschap. Leiderschap, sturing en een gesprek op ooghoogte met de Europese partners. Waar was het gesprek met de Oost-Europese landen, die al langer voor het gevaar Vladimir Poetin hadden gewaarschuwd? Waar was het gesprek met Zuid-Europa over hoe de energietransitie een kans voor heel Europa kon worden? En waar was het gesprek met Frankrijk over een verdieping van Europa om in de competitie tussen China en de VS niet uit de boot te vallen?

Duitslands aarzeling was alleen mogelijk omdat in de VS een doortastende president aan het roer staat. Die is niet alleen een echte trans-Atlanticus, maar ook een echte oldskool Koude Oorlog-Amerikaan.