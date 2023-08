Wees geen gewoontekiezer

We geven onze stem liever aan eigenaars van snoepwinkels dan aan dokters, zegt Socrates, waarmee we de democratie finaal volledig ondergraven.

De zomervakantie loopt op haar laatste benen. Sneller dan u denkt, zal de machinerie van politieke marketing op volle toeren draaien. U zult worden bedolven onder dure eden, aanlokkelijke slogans en professionele promocampagnes, die u de afgelopen 20 jaar van stilstand moeten doen vergeten. De tragiek van onze democratie is de voorspelbare on­ver­schil­lig­heid.

We erven een gruwelijk ingewikkeld systeem, waar tegengestelde belangen de productieband van de politieke machine systematisch doen vastlopen en waarvoor niemand verantwoordelijk lijkt. Sommigen doen u geloven dat de anderen steevast verantwoordelijk zijn voor de shitshow waarin we zitten. Anderen zullen het licht van de zon ontkennen en u proberen te overtuigen dat er helemaal geen probleem van structuren is, dat niet het systeem maar de ideologie primeert en dat het systeem daaraan ongeschikt is.

Hoe we uit die situatie raken, hangt niet van de concurrerende politieke partijen af, maar van u, de kiezer.

Een belangrijk aspect van democratie is de veronderstelling dat een brede groep van burgers bestaat die reflexief en verantwoordelijk is, en dat niet exclusief over hun eigen belangen. Om de zaken op orde te krijgen is heel wat politieke moed nodig.

Stemmen op dezelfde partij uit gewoonte of een gecultiveerde volksheid kan alleen leiden tot nog meer teleurstelling.

U moet daarvoor eerst de moed hebben geen gewoontekiezer meer te zijn. Stemmen op dezelfde partij uit gewoonte of een gecultiveerde volksheid en niet na een kritische analyse van wat die partij heeft gepresteerd en wat ze voorstelt, kan alleen leiden tot nog meer teleurstelling. Gewoontekiezers reduceren ons systeem tot een quasi-voogdijschap van beleidselites die willens nillens hun goesting doen en zich daarvoor uiteindelijk niet moeten verantwoorden.

Verandering hangt af van twee werkwoorden: kunnen en willen.

Kunnen, stelt de Nederlandse rechtsfilosoof Andreas Kinneging, heeft een kennisaspect en een vaardigheidsaspect. Kinneging stelt dat ons kunnen in hoge mate afhankelijk is van wat de generaties voor ons tot stand hebben gebracht, achtergelaten en doorgegeven. Zo ook is het kunnen van onze nazaten sterk afhankelijk van wat we aan hen doorgeven.

Ik ben het volmondig met hem eens als Kinneging stelt dat ‘iedere generatie die dit erfgoed niet goed beheert, maar verwaarloost en te grabbel gooit, haar kinderen en kindskinderen schaadt, want ze reduceert hun kunnen en verzwaart daardoor hun taak orde te scheppen in de chaos’. Net zoals we niet geboren worden met de vaardigheid orde te scheppen in de chaos, worden we ook niet geboren als overtuigde, geëngageerde en kritische democraten.

Sirenenzang

In Plato’s 'Politeia' waarschuwt Socrates zijn leerlingen voor de uitbuiting van de zwakke plekken van een democratie door de sirenenzang van populisten en demagogen en ultiem voor de vernietiging van de democratie door haar eigen burgers. Hij vraagt zijn leerlingen zich het verkiezingsdebat tussen twee kandidaten voor te stellen. De ene kandidaat is een dokter, de andere de eigenaar van een snoepwinkel.

De dokter zegt wat de bevolking niet horen wil. De eigenaar van de snoepwinkel zegt dat de arts de mensen beperkt in wat ze mogen en dat hij bittere remedies en pijnlijke behandelingen voorschrijft. Hij daarentegen biedt snoep en lekkernijen aan die de massa vrolijk maken. Hij doet een beroep op wat mensen willen, niet op wat ze nodig hebben. Hij geeft gemakkelijke en populaire antwoorden op al hun complexe problemen.