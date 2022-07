Weg met kortetermijnoplossingen

Politici verwarren krachtdadig beleid met kortetermijnoplossingen

‘Who can take tomorrow, dip it in a dream, separate the sorrow and collect up all the cream?’ In de zomer van 1972 botsen wereldsferen. Aan de vooravond van de eerste oliecrisis veroorzaken prijsreguleringen en rantsoeneringen de eerste rijen aan Amerikaanse tankstations, maar bovenaan de hitlijsten weergalmt 'The Candy Man Can'. De swingende sfeer van onuitputtelijke weelde komt recht uit de cultfilm 'Willy Wonka & de Chocoladefabriek'.

Maar ht beroemdste snoepje van dat jaar is geen verzinsel van de auteur Roald Dahl, maar een marshmallow uit een psychologisch experiment. De zelfbeheersing om een preferente toekomst te verkiezen boven instant genot, concludeerde de psycholoog Walter Mischel, vind je niet door je aandacht te richten op de mogelijke beloning, maar vooral door het bewust onderdrukken van enige belangstelling voor de korte termijn. Althans als je snoep belooft aan vijfjarigen, die nog geen begrip van ‘spijt’ hebben ontwikkeld.

Ietwat moeilijker wordt het als we die preferente toekomst zelf eerst samen moeten bedenken en ook de weg ernaartoe nog moeten uitstippelen. Door alternatieven te bedenken kunnen we het heden in vraag stellen, maar de menselijke verhaal- en verbeeldingskracht wordt zo ook een van onze belangrijkste beperkingen. Want welke toekomst is ‘beter’, en wanneer is ‘beter’ ook ‘goed genoeg’?

Maatschappelijke problemen zijn daarom ‘wicked’ problemen, stelde de designtheoreticus Horst Rittel een jaar later te midden van de oliecrisis. Dergelijke problemen hebben geen finale oplossing. In het beste geval worden ze altijd opnieuw hersteld en hervormd. Ze laten ook geen ruimte voor trial-and-error. Elke actie telt en elke poging om een beslissing terug te draaien, laat een onuitwisbaar spoor na. Kiezen voor het status quo wordt er des te aanlokkelijker door.

Vijftig jaar later pronkt Harry Styles bovenaan in de hitlijsten met ‘You Know it's not the Same as it Was’, maar te midden van een nieuwe mondiale energiecrisis betrappen we onze beleidsmakers nog altijd veelvuldig met hun handen in de snoeptrommel.

Incrementalisme, symptoombestrijding, reductionisme, subsidiariteitsbeginsels… het zijn allemaal praktijken waarin de preferente toekomst het onderspit delft tegen gewin op korte termijn. Ze staan dan ook in geen enkel handboek over wicked problemen. Toch zijn het standaardrecepten in ons energiebeleid.

Denk maar aan het invoeren van renovatie-eisen die geleidelijk worden aangescherpt en pas in 2040 de gewenste norm zullen halen, waardoor ze nog 20 jaar amper bijdragen aan de doelstelling voor 2050. Denk aan het structureel verlagen van heffingen op brandstoffen, net op het moment dat de markten het onmiskenbaar signaal geven dat energiebesparing nodig is. Denk aan de vernauwing van het maatschappelijk debat tot eenzijdige concepten zoals ‘degrowth’ of innovatie, een praktijk waarin ook de kernuitstap al 20 jaar is verzand, met het gekende resultaat tot gevolg.

Telkens wordt het beeld geschapen dat we met eenvoudige maatregelen tegelijk onze preferente toekomst kunnen vormen en zo lang mogelijk het status quo kunnen bewaren.

Het wicked probleem wordt een gefaald marshmallowexperiment. Onder druk van de media en de publieke opinie gaat alle belangstelling naar de korte termijn. Onder de noemer van krachtdadig beleid proberen we de preferente toekomst niet te laten doorsijpelen naar het heden. Althans niet tot de volgende verkiezingen.