Welke roaring twenties?

Ik had me die 'roaring twenties' toch enigszins anders voorgesteld.

Een goed jaar nadat de covidcrisis in volle hevigheid was losgebarsten, voorspelden denkers en analisten dat het einde van de covidcrisis de 'roaring twenties' zou inluiden. Een periode van ongekende economische groei en voorspoed, aangedreven door technologische doorbraken, digitalisering en productiviteitsgroei.

De roaring twenties zullen inderdaad turbulent zijn, maar niet op de manier waarop de meeste analisten hadden verwacht. Wie had gedacht dat na twee jaar ongebreidelde covidmiserie het einde eindelijk in zicht was, had niet gerekend op het Napoleoncomplex van Vladimir Poetin.

Belgische politici zien zich niet langer als leiders die de welvaart en het welzijn van de modale burger moeten vrijwaren, maar als managers die tijdelijk de status quo moeten beheren.

Na eerdere ‘speciale militaire operaties’ in Tsjetsjenië, Georgië en de Krim achtte de Russische president het hoog tijd om Oekraïne te annexeren. In West-Europa leiden politici met autoritaire trekjes het volatiele kiespubliek doorgaans af met nutteloze identiteitsdebatjes over de boerkini en hoofddoeken. In Rusland ziet men het grootser en gaat men meteen over tot militaire conflicten om de aandacht af te leiden van het binnenlandse wanbeleid. Beide hebben met elkaar gemeen dat ze luidop dromen van een roemrijk verleden dat nooit bestaan heeft.

Energieschok

Naast het onnoemelijke leed voor de Oekraïense bevolking deelt ons land ook in de klappen. Een week geleden tikte de gasprijs 345 euro per megawattuur aan, 20 keer meer dan een jaar eerder. Een vat Brentolie kostte bijna 140 dollar, dicht tegen de mythische recordprijs van 2008.

De Europese afhankelijkheid van Russisch gas en olie maakt dat het effect van de sancties tegen het Kremlin deels worden geneutraliseerd door de hogere energieprijzen. Dankzij het strategisch vernuft en het vooruitstrevend energiebeleid van de afgelopen decennia - zowel Europees als Belgisch - bestraffen én financieren we tegelijkertijd de militaire agressie van het Russische regime.

De torenhoge energieprijzen zijn ook te danken aan het non-beleid van de afgelopen 20 jaar. Opeenvolgende federale regeringen schoven de hete aardappel van de nucleaire uitstap, die in 1999 door Verhofstadt I in het regeerakkoord werd opgenomen en in 2003 in een wet werd gegoten, altijd opnieuw naar de volgende legislatuur door.

Tussendoor werden enkele pogingen ondernomen om werk te maken van een gezonde energiemix. Denk aan de groenestroomcertificaten van voormalig Vlaams minister voor Energie Freya Van den Bossche (Vooruit) en de genereuze subsidies voor windmolenparken in de Noordzee. Die laatste bleken vooral een zegen voor Oostendse basketbalclubs.

Getalm

Het resultaat van het eeuwige getalm van opeenvolgende Vlaamse en federale regeringen om enkele energieknopen door te hakken kunt u vandaag merken aan de Belgische tankstations en aan uw energierekeningen.

De energieschok die onze huishoudbudgetten terroriseert, is slechts een van de vele schokken - mobiliteit, klimaat, vergrijzing, onderwijs, gezondheidszorg - die de komende jaren en decennia onze welvaart op de helling zetten. We betalen de prijs voor het onvermogen van de voltallige politieke klasse om ook maar de minste vooruitgang te boeken in eender welk domein. Met een overheidsbeslag dat bij ongewijzigd beleid eind dit jaar 55 procent van ons bruto binnenlands product bedraagt, is het een mysterie waarom onze politici er niet in slagen om ook maar het minste deukje in een pak boter te slaan.

De energiecrisis stond al jaren in de sterren geschreven. Net zoals bij voorgaande crisissen grijpen we pas in als het veel te laat is.

De energiecrisis stond al jaren in de sterren geschreven. Net zoals bij voorgaande crisissen grijpen we pas in als het veel te laat is.