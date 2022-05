Welvaartsmotoren

De fusiehaven Port of Antwerp Bruges is een succesnummer dat meer aandacht verdient.

Terwijl de mislukte verloving tussen de stad Mechelen en de gemeente Boortmeerbeek vorige week met alle aandacht ging lopen, bleef de fusie van Port of Antwerp met de Haven van Zeebrugge enigszins onder de radar. Nochtans is de fusie van de grootste twee havens van Vlaanderen een van de belangrijkste economische nieuwsfeiten van de afgelopen jaren.

In een land waarin het vechtfederalisme steevast primeert boven goed bestuur, hervormingen en langetermijndenken zo goed als onbestaande zijn, en grote infrastructuurprojecten decennialang gesaboteerd worden door overijverige NIMBY-activisten, mag de totstandkoming van Port of Antwerp Bruges een mirakel genoemd worden.

De relatief korte tijdspanne waarin het verstandshuwelijk van de op een na grootste containerhaven in Europa en de haven met de grootste autoterminal ter wereld zich voltrok, werd mee mogelijk gemaakt door de talrijke geopolitieke verschuivingen die de wereldeconomie al enkele jaren in een wurggreep houden.

Eeuwige rivaal

De eerste aanzet is veelbelovend. Door de fusie wordt Port of Antwerp Bruges de grootste exporthaven in de wereld. Ze vertegenwoordigt 1.300 bedrijven met een gezamenlijke omzet van 21 miljard euro (4,5% van het Belgische bruto binnenlands product) en tekent voor 74.000 directe en 91.000 indirecte jobs.

Vooral dat eerste lijkt noodzakelijk. Voor veel Vlamingen is de Antwerpse haven een abstract iets. We weten dat de haven de motor van de Vlaamse economie is, omdat we om de haverklap met die boodschap om de oren worden geslagen. Maar we staan nog te weinig stil bij de kolossale operatie en de levendige microkosmos langs de oevers van de Schelde.