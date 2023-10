Werken op kantoor: denk in weken, niet in dagen

Sinds de pandemie is thuiswerk erg verspreid. Hoe vaak moeten de medewerkers nog op kantoor zijn?

Vandaag is het dé ijsbreker en de meest platgetreden openingszin uit het bedrijfsleven. 'En, vertel eens, hoe zit het met jullie thuiswerkbeleid?' Dat is het professionele equivalent van 'En, hoe is het met de kindjes?', dat steevast bovengehaald wordt als een gesprek op een dood spoor zit.

Het is een van de grootste uitdagingen van bedrijven vandaag. Hoeveel tijd willen we onze medewerkers op kantoor? En hoe zie we erop toe dat ze dat respecteren? Vlak na covid zag je bedrijven relaxed omgaan met remote working. 'Blijf maar thuis, voel zelf aan waar je het beste werkt, we zien wel.' Maar daarin kwam snel verandering. Het ene na het andere bedrijf begon eisen te stellen. Toen Bob Iger opnieuw de CEO van Disney werd, zei hij: 'Vacation is over. I want everyone in the office at least three days a week.' Meta, het moederbedrijf van Facebook, toch een van de belangrijke spelers in het herdenken van ons virtuele leven, vond het ook welletjes: vier dagen per week op kantoor. Metaverse my ass. Spelers als de grootbank JPMorgan stelden hun kaderleden voor vijf dagen op vijf op kantoor te werken, om 'het goede voorbeeld te stellen'. Zelfs Zoom, dat diensten verzorgt om mensen makkelijk remote te laten werken, laat zijn mensen terugkeren naar het kantoor.

De opmerkelijkste reactie kwam van ons aller Elon Musk, die het had over de 'Work From Home BS (bullshit, red.)'. Hij refereert vaak naar wat hij de laptopklasse noemt, mensen die als moraalridders in 'La La Land' vertoeven. Musk is duidelijk: 'Werken doe je in het bedrijf, niet op je sloefjes in je living'.

Nieuwe balans

Het is al een tijdje geleden dat ik zelf nog een 'normaal kantoor' heb gehad, maar het idee dat ik elke dag naar zo'n dwangbuis moet sjokken, klinkt vreselijk. Ik begrijp mensen die zeggen: 'In plaats van twee tot drie uren files of openbaar vervoer kan ik efficiënter, minder stressvol en productiever thuiswerken'. Aan de andere kant is het ook evident dat je een andere dynamiek krijgt met een fysieke dan met een virtuele meeting.

Ik ben er meer dan ooit van overtuigd dat er geen alternatief is voor the real thing: echte ontmoetingen, fysiek bij elkaar, de mogelijkheid om creativiteit en spontaniteit te laten opborrelen. Niet alleen in, maar vooral rond de meetings.

Vandaar dat bedrijven zoeken naar de nieuwe balans. Gaan we voor twee of voor drie dagen per week op kantoor? Welke dagen zijn het beste, voor welke rollen, en hoe beheren we dat het beste? Veel kantoren zijn bijna leeg op maandag, en ook op vrijdag komt niet veel volk opdagen. Betekent dat dat we dan onze cafetaria’s beter sluiten? Kortom, Work From Home (WFH) is een nachtmerrie voor hr-afdelingen.

Kernweken

Het Amerikaanse familiebedrijf Smucker’s gaat daar op een spitsvondige manier mee om. Hier is het niet zo bekend, maar in de VS is het een topspeler op het vlak van consumentengoederen. Zijn confituur, pindakaas, koffie, enzovoort zijn er een begrip. Ik heb het plezier gehad jaren voor hen te mogen werken. Ik was gecharmeerd door hun WFH-beleid. Dat draait rond een aantal kernweken.

Bij Smucker’s hebben ze 22 kernweken (core weeks) per jaar. In die periode willen ze zoveel mogelijk volk op kantoor. In de vakantie is er maar één kernweek in een maand. In de andere maanden zijn het er twee. Tijdens de kernweken mikt Smucker's op meer dan 80 procent aanwezigheid, en is het een drukte van jewelste op kantoor. De creativiteit, de productiviteit en de samenhorigheid zijn dan bijna tastbaar. Het systeem laat de medewerkers vrij de niet-kernweken in te vullen zoals ze dat zelf willen, en die vinden dat heerlijk.