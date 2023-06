Wiskundeonderwijs verdient beter dan haast en spoed

Het is alle hens aan dek om nieuwe leermiddelen klaar te hebben tegen het begin van het schooljaar. Terwijl ons land bol staat van regelneverij, is daarop geen enkele kwaliteitscontrole.

Net voor het zomerreces werden eindelijk de nieuwe minimumdoelen en bijbehorende leerplannen voor het secundair onderwijs in de tweede en de derde graad afgeklopt. Het is alle hens aan dek om tegen het begin van volgend schooljaar de leermiddelen klaar te hebben. Zoals u weet, is haast en spoed zelden goed. Ik ben dus bezorgd.

Ann Dooms is professor vakgroep wiskunde en datascience aan de VUB. Ze is gespecialiseerd in wiskunde voor digitale toepassingen.

Tegen het begin van volgend schooljaar moeten we nieuwe handboeken en leermiddelen klaar hebben. Omdat er weinig tijd is, vrees ik dat het op schrappen zal neerkomen.

Schrappen in de leermiddelen doet de samenhang verdwijnen, wat de kwaliteit niet ten goede komt.

Doordat het Grondwettelijk Hof in juni de eindtermen vernietigde, ging bijna een derde van het zorgvuldig inhoudelijk gemoderniseerd wiskundecurriculum op de schop. Wat overblijft, is een mager beestje. De leerplannen van de koepels dikten de boel een beetje in, maar werden niet op elkaar afgestemd. Zo worden eeuwenoude, maar voor altijd nuttige, wiskundeconcepten onderhevig aan de inkleuring van de pedagogische vrijheid.

Niet alleen nice to haves sneuvelden, maar ook kernconcepten die net bijdragen tot samenhang en inzicht. In de komende twee maanden kunnen leerkrachten noch uitgeverijen dus simpelweg aan het schrappen gaan. Toch vrees ik dat dat staat te gebeuren. Mensen zijn ook maar mensen en verdienen een welgekomen zomervakantie, waardoor maar luttele weken overblijven.

Ik hoor al opperen dat de hele boterham er niet op 1 september moet liggen. Maar een educatief verantwoorde cursus schrijf je niet progressief. Het grootste denkwerk moet vooraf gebeuren. Hoe ontwikkel je langs de verplichte haltes een wandeling die begrijpbaar, evenwichtig en verrijkend is? Die wandeling beslaat idealiter ook niet één jaar, maar loopt door de hele schoolcarrière heen.

Helaas voldoet ook het huidige materiaal al lang niet meer aan dat opzet. Van het lager tot het secundair onderwijs zie ik de jongste jaren een onsamenhangende brij van wiskundeonderwerpen, doorspekt met ludieke diverse contexten maar bulkend van vakinhoudelijke armoede, slordigheden en didactische kleunen.

Een beetje zoals speelgoed

Hoe is het zover kunnen komen? Ons land, en bij uitbreiding Europa, staat bol van de regelneverij, maar wiskundehandboeken kunnen zonder enige vorm van externe kwaliteitscontrole op de markt worden gebracht.

'En de onderwijsinspectie?', hoor ik u denken. Die maakt alleen momentopnames, in postproductie bovendien. De gehanteerde leermiddelen krijgen simpelweg geen nazicht in de diepte. Als je de tijd neemt om ze van a tot z te lezen, ontdek je dat vaak heel wat schort. Didactisch - denk aan de vermaledijde invulvelden - maar ook meer en meer inhoudelijk.

Omdat onze overheid zich van de tanende kwaliteit bewust is, bracht ze onlangs een gids uit met kwaliteitskenmerken waaraan leermiddelen moeten voldoen. Maar zolang experts die niet inhoudelijk reviewen, zitten leerkrachten en scholen met een vals gevoel van veiligheid. Je kan het bijna vergelijken met het Europese CE-label voor kinderspeelgoed. Dat moet voldoen aan een pak veiligheidseisen, bijvoorbeeld voor de chemische samenstelling en de brandveiligheid. Toch mag de fabrikant het label zelf aanbrengen als hij vindt dat zijn product aan de eisen beantwoordt. Zonder verdere controle mag het op de markt worden gebracht. Ziet u het gevaar?

Wiskunde is een exacte wetenschap zonder ideologische kleur. Wat in een handboek staat, is juist of fout.

Het grote verschil is dat je kan kiezen of je het speelgoed al dan niet koopt. Leermiddelen daarentegen heb je nodig om de minimumdoelen te behalen. Waarom leggen we geen doorgedreven review op, zoals we (terecht) eisen voor onderzoekspublicaties?

De vraag om enige kwaliteitscontrole op wat we onze kinderen voorschotelen, wordt al te gauw gekoppeld aan het arrest van het Grondwettelijk Hof, want 'onze overheid mag niet alles bepalen'. Absoluut akkoord, maar wiskunde is een exacte wetenschap van onschatbare waarde en schoonheid, zonder ideologische kleur. Wat vakinhoudelijk in een wiskundehandboek staat, is dus juist of fout. Niets ertussen waarover te discussiëren valt. Net dat definieert mijn liefde voor het vak.