Work hard, play less

managing director van A Seat At The Table

Jongeren mogen de waarde van hard werken en langetermijndenken niet vergeten.

Het is een enorm privilege om jonge mensen die hun vleugels uitslaan van dichtbij te mogen volgen en bij te staan. De afgelopen jaren passeerden talloze enthousiastelingen de revue die met veel passie vertelden over hun plannen om de wereld te veroveren.

Jonge leeuwen met uitbundige dromen over hun toekomstige studies, carrières, maatschappelijke projecten, ondernemingsplannen, techstart-ups, webshops of podcastreeksen. Niets fascineert meer dan iemand iets te zien opbouwen vanuit het niets. Hoogopgeleid, laagopgeleid, migratieroots of niet. Dit land barst van jong, divers talent dat de bakens wil verzetten en zijn stempel wil drukken op onze samenleving.

Wat me met de jaren opvalt, is hoe ongeduldig mijn generatiegenoten zijn en hoe weinig werk ze willen verzetten.

Wat me met de jaren opvalt, is hoe ongeduldig mijn generatiegenoten zijn en hoe weinig werk ze willen verzetten. Het moet allemaal nu meteen gebeuren, en het werk moet het liefst boeiend, aantrekkelijk en spannend zijn. Wie vandaag een kmo opricht, is gefrustreerd als hij na een paar maanden nog geen cliënteel heeft in een half dozijn landen. Wie een jaar geleden een entry-leveljob bij een multinational begon, voelt zich morgen miskend omdat hij nog niet is gepromoveerd tot het middenmanagement. Wie twee jaar geleden aan de ontwikkeling van een bescheiden app begon, is verbaasd als hij vandaag nog geen miljoenen euro's heeft opgehaald bij investeerders.

Wanneer je in follow-upgesprekken wat inzoomt op het intrinsieke werk dat is verzet, blijft het vaak zeer stil. Vaak worden oppervlakkige zaken zoals netwerkevents bijwonen, veel praten over de ondernemingsplannen maar weinig concreet ondernemen, flashy powerpoints, websites en socialemedia-accounts in elkaar steken, verward met hard werken en vooruitgang boeken. De jonge mensen die ik voor me krijg, hebben alle kwaliteiten om het te maken, zijn ambitieus, gedreven en ondernemend. Maar ze zijn helaas nog al te vaak het slachtoffer van de m’as-tu-vu-cultuur op sociale media.

De huidige Instagram-generatie is verslaafd aan instantsucces en aan het projecteren van een zo succesvol mogelijk imago op sociale media. Verre reizen, luxehotels, peperdure restaurants, exotische wagens, merkkledij en dag en nacht feesten op de exclusiefste plekken.

Levensstijl

Als je ze eraan herinnert dat zo'n (geënsceneerde) levensstijl niet duurzaam is en niet meteen bijdraagt tot het uitbouwen van een boeiende carrière of het bereiken van hun doelstellingen, krijg je meestal zeer afwijzende reacties. Het is belangrijker succesvol te lijken dan het te zijn.

De bittere waarheid is dat de weg naar succes doorgaans verloopt via een tergend traag, uitputtend en frustrerend traject met ontelbare tegenslagen en obstakels. Van al het werk gebeurt 95 procent niet in de spotlights, op exclusieve evenementen of op exotische bestemmingen waarmee je kan uitpakken op Instagram en TikTok. Wel op eenzame, anonieme plekken.

De bittere waarheid is dat de weg naar succes doorgaans verloopt via een tergend traag, uitputtend en frustrerend traject met ontelbare tegenslagen en obstakels.

Lange nachten surfend op internet, zoekend naar de meest geschikte templates voor het honderdste pitchdocument, lange weekends hard labeur in een trieste koffiebar terwijl al je vrienden op stap zijn. Talloze uren aan je telefoon gekluisterd om partners over de streep te krijgen of turend naar een mailbox die uit zijn voegen barst. Vallen, opstaan, falen, terug opstaan, proberen, experimenteren, falen en weer opstaan. Dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar.

Misschien moeten we de VRT wel bedanken. Door de commotie in de afgelopen weken over de ondertussen afgevoerde 'FIRE'-docureeks zijn een pak meer ambitieuze jongeren nu beducht voor de talloze crypto-, NFT-, en forex-scams op sociale media. Een van de grootste misvattingen die onder jongeren leeft, is dat je met een beetje geluk en veel uiterlijk vertoon snel rijk en succesvol kan worden.