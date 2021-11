Zuckerbergs Meta-dystopie

Smartphones en sociale media hebben van ons dopamine-junkies gemaakt. Dat zal niet verbeteren met de komst van Metaverse.

Omdat Mark Zuckerberg maar over één gelaatsuitdrukking beschikt, hebben zijn publieke optredens vaak iets zeer onbehaaglijks. Het gevoel van onbehagen dat velen overviel bij de voorstelling van de metaverse had echter minder te maken met de gebrekkige sociale vaardigheden van de Facebook-CEO dan met zijn dystopische toekomstplannen. Het zegt veel over een bedrijf wanneer bij de lancering van elk nieuw product druk gespeculeerd wordt over de mogelijk negatieve impact op de wereldbevolking.

Met meer dan 2,9 miljard maandelijkse gebruikers verspreid over diverse platformen heeft elke beslissing van Facebook, excuseer Meta, wereldwijde gevolgen. De ongecontroleerde macht en invloed die een handvol Silicon Valley-giganten de afgelopen tien jaar vergaarde, is indrukwekkend. Terwijl beleidsmakers in de VS en de EU nog sukkelen om grip te krijgen op de schade die Facebook de afgelopen jaren aanrichtte, laat staan beleid te formuleren, kondigt het bedrijf een nieuw megalomaan avontuur aan.

In de nabije toekomst hoopt Facebook ons allen naar de metaverse te lokken. Een wondere wereld waarin u Alice-in-Wonderland-gewijs eindeloos kunt verdwalen. Om vervolgens nooit meer uw weg terug te vinden uit het doolhof van virtual, blended en augmented reality. Werken, feesten, gamen, fitnessen en afspreken met vrienden, het kan allemaal in de Meta-dystopie van Zuckerberg.

Wie denkt dat de metaverse toekomstmuziek is, heeft niet goed opgelet. Almaar meer conglomeraten proberen hun consumenten naar hun digitale ecosysteem te lokken en ‘universums’ uit te bouwen rond hun meest succesvolle producten. Hoe meer tijd we spenderen op EA Play, Netflix, Disney+ en Facebook, hoe lucratiever voor die bedrijven. Er is een reden waarom u in de gemiddelde IKEA, pretpark of casino niet snel uw weg naar buiten vindt of een klok ziet hangen. Hoe langer u er rondloopt, hoe meer u consumeert. In Silicon Valley is dat: hoe meer tijd u op ons platform doorbrengt, hoe meer data wij kunnen verzamelen.

Convergentie

De convergentie tussen de tech-, gaming- en entertainmentbedrijven is ongezien. De Disneys, Netflixen en Amazons van deze wereld houden een nek-aan-nekrace om de ultieme metaverse uit te bouwen door zo veel mogelijk bedrijven en producten in te lijven met tientallen miljoenen gebruikers. Denk aan de overname van LinkedIn en Minecraft door Microsoft en van Supercell door Tencent, aan de aankoop van de MGM-filmstudio’s door Amazon, aan de inlijving van het Star Wars- en Marvel-universum door Walt Disney...

Onze dwangmatige impulsen zullen alleen maar toenemen als we ons volledig onderdompelen in het Meta-universum van Zuckerberg. Net om die reden blijf ik graag weg van alle meta-avonturen van losgeslagen Silicon Valley-goeroes.

Die bedrijven hebben al enkele jaren door dat de grens tussen de online- en de offlinewereld almaar dunner wordt, en dat almaar meer consumenten een aanzienlijk deel van hun tijd online besteden in besloten ecosystemen. Die inzichten danken ze voornamelijk aan de gamingindustrie, waar een handvol computerspelletjes tientallen miljoenen dagelijkse gebruikers tellen die talloze uren in de Grand Theft Auto-, World of Warcraft- en Fortnite-universums doorbrengen. Het is geen toeval dat Netflix sinds kort ook games aanbiedt via zijn streamingdiensten en Google met de lancering van Stadia een voet tussen de deur probeert te krijgen in de sector.

De opkomst van smartphones en sociale media hebben van ons dopamine-junkies gemaakt. We kunnen geen 5 minuten meer in alle rust doorbrengen zonder dat we de plotse urgentie voelen om onze gsm ter hand te nemen. We controleren de klok rond of we geen nieuwe mails of andere berichten ontvangen hebben. We moeten absoluut weten of we niet een paar nieuwe likes op Instagram en Twitter verzameld hebben, en we kijken om de 2 minuten of al iemand gereageerd heeft op onze jongste Facebook-status.