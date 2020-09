Deze 1 september wordt voor één keer een les voor iedereen: hoe leren we met het virus samenleven? Daar zijn een paar manieren voor.

Toen twaalf maanden geleden, op 1 september 2019, het vorige schooljaar begon, gebeurde dat in een zelden geziene politiek geladen sfeer. De Vlaamse verkiezingen waren net achter de rug, met daarin een hoofdrol voor de toekomst van het onderwijs en nog geen duidelijkheid over wie de nieuwe minister van Onderwijs werd.

De problemen waren bekend: het niveau aan de top van het Vlaams onderwijs daalt dramatisch, het gemiddelde niveau gaat omlaag en de kloof tussen de top en de onderkant wordt groter. De grote vraag luidde toen vooral hoe zwaar de N-VA bereid was te clashen met het katholiek onderwijs daarover.

Twaalf maanden later leven we in een andere wereld, waarin iedereen zich verenigd heeft tegen een gemeenschappelijke vijand: het virus. Ook in de onderwijswereld is dat zo. De belangrijkste verwezenlijking van deze 1 september is dat de scholen open zijn. De belangrijkste strijd wordt dat zo te houden.

De echte test is niet vandaag, maar later deze maand. De kans is bijzonder groot dat het aantal covidbesmettingen met wat vertraging weer stijgt, nu bijna 1,5 miljoen Vlamingen in de klas en op de speelplaats meer mensen fysiek gaan ontmoeten. Zaak wordt die verwachte stijging binnen de perken te houden.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maakte al duidelijk dat de scholen niet meer dichtgaan. En dat bij twijfel tussen wat het zwaarste weegt, de strijd tegen het virus of het openhouden van de klassen, dat laatste zal doorwegen.

Het is de goede beslissing, die bij uitbreiding voor de hele samenleving geldt. We weten niet wat de strijd tegen de pandemie brengt. Misschien is er over enkele maanden een vaccin, misschien is er over vijf jaar nog altijd geen. Een halfjaar na de uitbraak van de pandemie in ons land zijn we daarom verplicht op deze 1 september de knop om te draaien. We kunnen het leven niet blijven stilleggen. Voor veel scholieren was de laatste keer dat ze klassieke examens aflegden december 2019.

De uitdagingen van het Vlaamse onderwijs zijn niet verdwenen, ze zijn hoogstens 1,5 meter van ons af geduwd.

In die zin gaat deze eerste september over meer dan het onderwijs alleen. Het is na de lockdown, de prille herstart van het economisch leven en de zomervakantie, de belangrijkste collectieve stap om het leven te hernemen. Schoolkinderen zullen daarom iets leren wat iedereen nog in de vingers moet krijgen: leven met het virus.

Wat houdt dat in? Het betekent dat we moeten leren voorzichtig te zijn, zonder te verkrampen. De plannen voor de scholen, met mondmaskers in de middelbare klas en draaiboeken voor als het virus lokaal heropflakkert, vormen daarom de goede methode.

Het betekent ook dat we de digitale hink-stap-sprong die we in maart onvoorbereid moesten maken kunnen hernemen. Maar dit keer met een aanloop, zonder even ver te moeten springen. Sommige opdrachten zijn misschien gemakkelijker uit te voeren en op te volgen via Smartschool-schermen dan in een klas met 25 leerlingen. Maar dan met plannen waarbij elk kind een laptop heeft, reserve-pc’s in de klas staan voor wie niet in dat geval is, en plannen om wie niet mee kan desnoods in een bubbel nauwer te begeleiden.