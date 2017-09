Hoe groot zal de kater in Barcelona en Madrid op maandag 2 oktober zijn? Of het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid is doorgegaan of niet, politiek is de schade in beide gevallen erg groot.

In de strijd om het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid ging het hard tegen onzacht. Beide partijen joegen elkaar op, waardoor ieder vergelijk onderweg onmogelijk werd. De vaststelling is dat de onverzettelijkheid van de Spaanse regering het kamp van de Catalaanse nationalisten alleen maar groter maakte. Met dreigementen gaande van monsterboetes tot het opsluiten van de Catalaanse regering verschoof de discussie van het onafhankelijkheidsstreven naar de kwaliteit van de Spaanse democratie en de burgerrechten. De communicatieoorlog werd duidelijk gewonnen door de Catalaanse regering.

De Spaanse premier Mariano Rajoy en zijn Partido Popular hebben de dialoog met Catalonië steeds geweigerd sinds de regio haar apart statuut in 2010 verloor. Na een klacht van de PP bij het grondwettelijk hof overigens. Dat leidde tot een ongeziene escalatie. Rajoy voelde zich gesterkt door uitspraken van de rechtbank en handelde in naam van de Spaanse grondwet. Hij weigerde ieder gesprek of compromis.

Het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid is uitgegroeid tot een symbolenstrijd die niemand kan winnen. Catalonië niet, omdat zelfs bij een ruime overwinning van ‘si’ het draagvlak voor een onafhankelijkheidsverklaring te klein is. Madrid niet, omdat het verbieden van het referendum of het wegwuiven van de uitslag geen oplossing zijn.

De desastreuze gevolgen van dit verboden referendum gaan verder dan de verhouding tussen Barcelona en Madrid. Politiek speelt Rajoy met vuur. Hij is afhankelijk van vijf Baskische verkozenen van de PNV om een meerderheid in het parlement te hebben. Als het referendum slecht afloopt, slaat de politieke crisis over naar Madrid en gaan we van een Catalaanse crisis naar een Spaanse crisis.

Als het referendum zondag doorgaat, zullen er geen winnaars zijn. De oplossing ligt nochtans binnen handbereik: serieuze onderhandelingen over een apart statuut voor Catalonië. Dat lukte in 2006. Er is geen reden om aan te nemen dat dit ruim tien jaar later niet meer kan. Baskenland en Navarra hebben een statuut dat hen grotere autonomie geeft inzake financiering. Daar draait het voor een heel groot deel ook in Catalonië om: meer eigen middelen kunnen inzetten voor de eigen regio.

Het probleem is dat de compromisbereidheid niet echt ingebakken zit in het DNA van de Spaanse politiek en al helemaal niet in dat van Rajoy. Dat maakt de gesprekken op voorhand al erg moeilijk. Misschien is de kater na het referendum zo groot dat beide partijen geen andere uitweg zien dan alsnog om tafel te gaan zitten. Dan moet wel een stuk Spaanse en Catalaanse trots worden ingeslikt, trots die nog eens onnodig is opgepept in de aanloop naar het referendum.