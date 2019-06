De Amerikaanse president Donald Trump heeft de campagne voor zijn herverkiezing in 2020 op gang geschoten. Al is hij nooit gestopt met campagne voeren.

In Orlando, Florida, poogde Trump de grote dagen van zijn campagne van 2016 over te doen. Voor 22.000 uitgelaten en overtuigde fans haalde hij zijn oude verkiezingsretoriek opnieuw boven. De president tapte uit hetzelfde nationalistische vaatje als bij zijn vorige campagne. Dat is voor hem nog altijd een succesformule. Niemand twijfelde eraan dat Trump een gooi zou doen naar een tweede mandaat. Alle naoorlogse presidenten deden dat en slechts een enkeling faalde. Hij zit dus in een goede uitgangspositie.

Trump beroept zich graag op de goede prestaties van de Amerikaanse economie én de beurs. De cijfers steunen hem. Onder Trump zijn de lonen, ook de laagste inkomens, sneller gestegen dan de inflatie en dat was al een tijd geleden. Een goede economie is een voorwaarde om herverkozen te worden, los van de rest van het programma.

De chaotische en botte stijl van de Amerikaanse president kan rekenen op een grote schare vaste aanhangers. Trump zoekt niet noodzakelijk kiezers buiten zijn electoraat, hij wil vooral die kiezers aan zich gebonden houden. Uit sommige recente interne peilingen komt de president minder goed naar voren, maar hoe betrouwbaar zijn die peilingen nog?

Massa’s begeesteren kan de president perfect. In de uren na zijn speech haalde Trump een slordige 25 miljoen dollar aan campagnegeld op, een veelvoud van wat zijn Democratische tegenstanders tot nu toe bij elkaar konden harken.

Kleurrijk

De hamvraag is welke Democraat het gaat opnemen tegen Trump. Er staat een kleurrijk en gevarieerd peloton aan kandidaten klaar. De opvattingen zijn al even divers, van gematigd tot erg progressief. Volgende maand begint een lange periode waarin de kandidaten zich met elkaar meten. Pas tegen de zomer weten we definitief wie het opneemt tegen de huidige president.

Zijn taak is niet eenvoudig. De Democraten benadrukken dat ze een verbindend programma willen tegenover een president die verdeelt. Dat klinkt best goed, maar ze moeten ook een kandidaat vinden die de kiezers aan zich kan binden. En dat is al een stuk moeilijker.

Trump is nooit echt geliefd geweest, hij haalde zelden of nooit meer dan 50 procent in de peilingen. Maar voorlopig is er geen weerstand. Ook al omdat Trump buiten de conventionele paden treedt en zo het hele politieke gebeuren in de VS op zijn kop heeft gezet.