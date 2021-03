Er is op vijf jaar veel gebeurd om te vermijden dat we nog eens aanslagen zoals op 22 maart 2016 meemaken. Maar het werk is niet af en er gaat te weinig aandacht naar de slachtoffers van terreur.

Vijf jaar geleden, in de ochtend 22 maart 2016, lieten twee Belgische teruggekeerde Syriëstrijders spijkerbommen ontploffen op in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem en blies een derde zelfmoordterrorist zich op in het Brusselse metrostation Maalbeek. Hun terreurdaden, die later die dag werden opgeëist door IS, eisten 32 levens en maakten 340 gewonden.

Vijf jaar later is 22 maart daarmee in België een dag geworden van serene herdenking. Tegelijk is het een dag geworden waarop we ons de vraag moet stellen of er lessen zijn getrokken uit het drama van toen.

Het antwoord daarop is ja. België nam deel aan de internationale strijd tegen terreurgroep IS, die in Syrië en Irak een groot grondgebied had veroverd. Die uitvalsbasis zijn ze op dit moment kwijt.

De regering-Michel introduceerde bovendien een veiligheidscultuur die België daarvoor niet kende. Wie een terreuraanslag wil plegen, heeft het nu moeilijker dan toen om anoniem prepaid-telefoonkaarten te kopen of een vliegtuig te nemen en zal sneller opgemerkt worden in databanken. Huiszoekingen zijn nu ook 's nachts mogelijk en in het buitenland een training volgen om een terreuraanslag te plegen, is nu ook strafbaar op zich. De inlichtingendiensten hebben meer armslag gekregen.

Het valt sterk te vermoeden dat al die maatregelen onheil hebben voorkomen. We leven al iets meer dan een jaar of drie niet meer onder terreurniveau drie. Er zijn geen aanslagen meer gevolgd in België die even desastreus waren als die van 22 maart 2016. In het buitenland volgden nog aanslagen in Berlijn en Nice, maar daarna nam ook in Europa de dreiging af. Misschien zat daar een dosis geluk bij, maar zeker is de overheid beslissingen heeft genomen die helpen.

Bij die analyse passen echter twee kanttekeningen. De eerste is dat het werk niet af is. Justitie werkt in België nog altijd niet op de manier waarop een burger zou mogen hopen. Straffen worden bijvoorbeeld nog altijd vaak maar heel beperkt uitgevoerd. Zolang dat het geval blijft, kan je niet zeggen dat het veiligheidsbeleid helemaal op punt staat. Er blijft nog bijzonder veel te doen.

De tweede kanttekening is dat de overheid - de vorige regering en tot nader order ook deze regering - tekort schiet om de slachtoffers te helpen. Er is nog altijd geen 'uniek loket' waar slachtoffers met hun medische, juridische en administratieve problemen terecht kunnen. Nochtans was dat beloofd. Het garantiefonds, dat slachtoffers geld voorschiet voor ze bij verzekeraars de lange weg naar schadevergoeding hebben afgelegd, is er niet en komt er niet. Wel komt er nog een wetswijziging die slachtoffers van terreur beter vergoedt. Op zich is dat goed, maar zoiets had eigenlijk al lang geregeld moeten zijn.