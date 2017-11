Het regeringsplan om wie werkt maandelijks tot gemiddeld 500 euro belastingvrij te laten bijklussen, wekt weerstand op bij de vakbonden en de werkgevers. Toch zit de regering op de juiste koers.

De vakbonden en de werkgevers vroegen gisteren dat de regering haar plannen - om werknemers per maand gemiddeld 500 euro belastingvrij te laten bijverdienen - uitstelt, bijstuurt en grondiger bestudeert. Anders dreigt oneerlijke concurrentie met wie wél aan een zwaar belast loon werkt én wordt de financiering van de sociale zekerheid uitgehold, vrezen ze.

Het toont dat wie denkt dat kiezers een regering aan de macht brengen die vervolgens vijf jaar beleid kan voeren, zich vergist. Hervormen is in België complexer dan dat. De hindernissen die deze centrumrechtse regering al nam en nog moet nemen in haar pogingen werken aantrekkelijker en simpeler te maken, illustreren dat. België voor jobs in de e-commerce op de kaart zetten lukte niet, waardoor de distributiecentra die België bevoorraden net over de grens in Nederland zijn gebouwd. Flexi-jobs in de horeca, een beslissing die er kwam omdat Bart Tommelein (Open VLD) ze vanuit zijn toenmalige bevoegdheid voor de horeca doorduwde, lukte wel. Maar ook daar moesten eerst bezwaren van de Raad van State en de vakbonden worden overwonnen.

Het plan om de administratieve rompslomp van de ecocheques af te schaffen mislukte door lobbywerk van de uitgevers van die cheques. De taxshift lukte wel, maar veroorzaakt begrotingsproblemen. Het plan om het fiscaal voordeel van de bedrijfswagen om te zetten in milieuvriendelijkere cash stuit op kritiek van de Raad van State. En nu zijn de vakbonden en de werkgevers lastig dat wie via zijn voltijdse job al voluit bijdraagt aan de sociale zekerheid de kans krijgt tot gemiddeld 500 euro per maand bij te verdienen.

Telkens gaat het om maatregelen die werken simpeler en aantrekkelijker moeten maken. Telkens gaat het om een poging een ventiel open te draaien, zodat wat druk kan ontsnappen die door de zware loonlasten is opgebouwd. En telkens blijkt het bijzonder complex om in ons land iets eenvoudigs te doen.

Nochtans is de richting van de regering de juiste. Soms gaat ze niet ver genoeg, door bijvoorbeeld de taxshift te compenseren met besparingen. Soms bleek de kritiek ook volledig onterecht. De flexi-jobs overleefden moeiteloos de test van het Grondwettelijk Hof. Ze doorstonden ook de kritiek dat ze de sociale zekerheid uithollen: sinds de invoering ervan is de loonmassa waarop in de horeca sociale bijdragen worden betaald niet gedaald, maar gestegen.

De opmerkingen van de vakbonden en de werkgevers over het belastingvrij bijverdienen zijn geen reden om de hervormingen helemaal stil te leggen. De deeleconomie - waarop de 500 euro bijverdienen een antwoord is - is er al en zal nog groter worden, of we dat nu willen of niet. Het mislopen van duizenden e-commercejobs voor laaggeschoolden is daar het beste bewijs van.

Is de kritiek van de vakbonden en de werkgevers dan helemaal uit de lucht gegrepen? Uiteraard niet. De regering houdt er het best rekening mee om nieuwe fiscale sluiproutes en te grote schokken in sommige sectoren te bestrijden. Maar het mag geen alibi zijn om de hervormingen te stoppen. Als de richting goed is en je botst op een hindernis, dan verander je niet van richting maar pak je de hindernis aan. Voer het systeem in, evalueer het en stuur het desnoods bij.