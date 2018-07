Aan de Spaanse kust

De vluchtelingenstroom vanuit Afrika richting Europa verlegt zich naar Spanje. Maar er is nog steeds geen begin van oplossing voorhanden.

Het signaal van Italië dat boten met vluchtelingen niet langer welkom zijn, is duidelijk ontvangen. Sinds kort verlegt de vluchtelingenstroom zich volledig naar Spanje.

Met de nieuwe sociaal-democratische premier Pedro Sánchez stelde Spanje zich alvast meer open dan onder zijn conservatieve voorganger Mariano Rajoy. De opvang van de door Malta en Italië geweigerde vluchtelingen van de Aquarius vorige maand gaf dat signaal.

Het gevolg is wel dat het nu drummen is aan de Spaanse kusten. De voorbije drie dagen waagden minstens 1.400 vluchtelingen met succes de oversteek vanuit Afrika. En donderdag was er een gewelddadig incident in Ceuta, een van de twee Spaanse enclaves in Marokko.

Als een mantra herhaalde de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande-Marlaska, dat Spanje de migratiestroom niet alleen aankan en dat het uiteindelijk een Europees probleem is. Alleen valt te betwijfelen of Europa in deze thuis geeft.

Er wordt deze zomer overlegd over de vluchtelingenstroom op Europees niveau, maar veel lijkt dat niet op te schieten. De Europese Commissie belooft lidstaten 6.000 euro per opgevangen vluchteling. Maar of dat voorstel veel landen zal overhalen om meer migranten op te vangen?

Voor Sánchez zijn de vluchtelingen een probleem meer voor het minderheidskabinet dat hij leidt. Vorige week slaagde hij er niet in om de begrotingsplannen voor de periode 2019-2021 door het parlement te loodsen. De socialist heeft nog een maand om een nieuwe versie in te dienen.

Ook het Catalaanse probleem blijft knagen. Sánchez heeft, naast anti-establishmentpartij Podemos, ook de nationalistische partijen uit Baskenland en Catalonië nodig om overeind te blijven. Lukt dat niet, dan dreigen vervroegde verkiezingen. En dan wordt de migratiecrisis zeker een belangrijk onderwerp in de campagne.

De nieuwe leider van de conservatieve Partido Popular, Pablo Casado, maakt van de bestrijding van de vluchtelingenstroom alvast een politiek thema. De PP maakt een duidelijke ruk naar rechts en wil af van de toevloed.

De migratiecrisis blijft wegen op de Europese politiek. In verschillende landen zorgde de crisis er al voor dat rechts en extreemrechts aan de macht kwamen. Die tendens lijkt zich onverdroten voort te zetten.