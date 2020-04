Wat tijdelijk begint, kan langer duren dan gedacht. Daarom verdienen sommige coronamaatregelen stilaan een tweede lezing.

Jim Reid, een econoom van Deutsche Bank, schetste in een recente paper hoe historisch de klap is die we incasseren. Hij ging voor de Engelse economie 800 jaar terug in de tijd. De allerzwaarste krimp voltrok zich naar schatting in 1629. Charles I, koning van Engeland, Schotland en Ierland, schorste toen het parlement. Het duurde elf jaar voor hij het weer bijeenriep.

Uiteraard is 2020 niet 1629. Een van de cruciale verschillen is dat onze samenleving gebouwd is op instellingen en grondrechten. Maar een van de gelijkenissen met toen is dat wat als een tijdelijke crisissituatie begint, gevolgen kan hebben die langer duren dan gedacht.

Een voorbeeld is het recht op huiszoekingen door de politie, zonder dat ze daarvoor in bepaalde omstandigheden van een rechter een huiszoekingsbevel kreeg. Dat kan op basis van wetgeving die ontstond na de aanslagen in Brussel en Zaventem. De wetgeving die toen werd gebruikt in de strijd tegen terroristen, wordt nu gebruikt tegen burgers in de strijd tegen corona.

En zo is er ondertussen een hele lijst. We zitten in de vierde week sinds België op vrijdag 13 maart stilviel. Veel van de maatregelen die sindsdien werden afgekondigd, werden genomen in omstandigheden van ongeziene hoogdringendheid. En het is goed dat ze zijn genomen. Maar stilaan verdienen ze een tweede afweging en meer verfijning. Bij sommige - zoals het bankenplan van 50 miljard euro - is dat om ze eindelijk in werking te laten treden. Bij andere om te zien waar ze kunnen worden bijgeschaafd.

Want het is niet min, wat in naam van corona is beknot. Het recht op vereniging, het recht op erediensten en het recht op onderwijs. Het recht op eigendom is beknot door het verbod je tweede verblijf te betreden. Even lastig is dat de richtlijnen over wat mag en niet mag staan in een ‘frequently asked questions’-lijst van de overheid, die voor een rechtbank een minieme juridische waarde heeft.

Al die beslissingen zijn te verdedigen omdat ze in moeilijke omstandigheden werden genomen. Maar naarmate de crisis vordert, worden twee nieuwe beslissingen nodig: de zoektocht naar de geleidelijke exit en een beter finetunen van de crisismaatregelen.

Is het echt nodig dat niemand naar zee mag? Er zijn evenveel ziekenhuizen als in de rest van het land: één in Veurne, twee in Oostende, twee in Brugge, één in Blankenberge en één in Knokke en de huisdokter raadplegen gebeurt telefonisch. Beperk er de bewegingsvrijheid op publieke plaatsen zoals in de rest van België, maar laat mensen in quarantaine op hun appartement als ze dat willen. Daarover moet het debat gaan, in plaats van over een misbegrepen cheque voor wie een buitenverblijf heeft.