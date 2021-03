De waanzin van deze crisis is dat de overheid ze zo goed heeft opgevangen dat sommigen lijken te vergeten dat er een crisis is. Dat vakbonden nu denken aan bedrijfsstakingen is zo'n aberratie.

We leven in waanzinnige economische tijden. Dat sommigen dat niet lijken te beseffen, maakt ze nog waanzinniger. Het ACV en het ABVV plannen op maandag 29 maart acties en stakingen in bedrijven omdat het overleg over hogere lonen is mislukt.

Al sinds begin dit jaar onderhandelen de bonden en de werkgevers op nationaal niveau over hoe groot de maximale loonstijging dit en volgend jaar mag zijn. Het gaat om de groei boven op de inflatie-index, die de loonkosten sowieso al met 2,8 procent doet toenemen. Bedrijven zouden daar maximaal 0,4 procent boven op mogen geven aan hun werknemers. De vakbonden vinden dat een 'aalmoes'.

Dat is best veel, gezien de crisis waar we nog volop in zitten. De Vlaamse regering verlengde en verhoogde vrijdag nog steunmaatregelen om bedrijven te helpen overleven. Nog altijd leeft de vrees dat vroeg of laat een faillissementenstorm losbarst, die zelfs gezonde bedrijven kan meesleuren omdat hun klanten niet betalen. De gezondheid van veel ondernemingen is wankel: een derde van de bedrijven zit in de problemen.

Plooi

Uiteraard treft deze crisis niet iedereen even hard en zijn er uitzonderingen. Toch is het geen goed idee zelfs daar voor iedereen de lonen te verhogen. Het stof van deze crisis is namelijk nog niet gaan liggen.

Zo weten we nog niet in welke plooi de economie valt als iedereen een vaccin heeft gekregen. Blijft e-commerce op volle toeren draaien? In welke mate wordt thuiswerk afgebouwd? Herleeft de kleinhandel of vallen er slachtoffers? Crasht de waarde van winkelvastgoed en kantoren? Of worden ze net herontdekt en waardevoller?

In onzekere omstandigheden is het roekeloos nu lonen te verhogen die nadien nooit meer zullen dalen.

Dezelfde discussie stelt zich voor de overheid, die de schok sinds maart vorig jaar opvangt. In een ideale wereld leent ze nu nog even nagenoeg gratis, om daarmee zinvolle investeringen te doen die later geld opleveren om de immense begrotingsput van vandaag te vullen. Met gratis treinritten zal dat niet lukken, met goed uitgekozen projecten in digitale infrastructuur misschien wel.

Het punt is dat we nog niet weten hoe dat uitdraait. Als de put te groot wordt, zullen er belastingen stijgen of overheidsdienstverlening verdwijnen. Het voorbeeld van Nederland en het Verenigd Koninkrijk leert dat de kans reëel is dat de vennootschapsbelasting dan stijgt.

In die omstandigheden is het roekeloos nu lonen te verhogen die nadien nooit meer zullen dalen. Uiteraard zijn er ondernemingen die vorig jaar uitzonderlijk goed gedraaid hebben in moeilijke omstandigheden. Sommige supermarkten zullen zich in die situatie bevinden, op voorwaarde dat hun klanten geen pendelaars zijn.

Dat ze - als het geld er is - hun personeel belonen is in zo'n situatie logisch en fair. Maar doe het dan met een eenmalige bonus, omdat we nog niet weten in welke mate de klanten na de coronacrisis hun winkelgedrag zullen aanpassen.