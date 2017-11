Dat een patiënt meer betaalt in een eenpersoonskamer in een ziekenhuis dan in een tweepersoonskamer is normaal. Maar het systeem is scheefgegroeid en aan het doorslaan.

Een eenpersoonskamer of een tweepersoonskamer? Voor wie in een ziekenhuis belandt, lijkt het een simpele vraag over wat extra comfort en privacy. Maar het raderwerk achter die vraag illustreert hoe scheefgegroeid de financiering van de Belgische gezondheidszorg is. Het basisprincipe daarvan is dat we hoge belastingen en sociale bijdragen betalen, maar daarvoor een uitstekende gezondheidszorg in de plaats krijgen.In dat systeem is het bovendien normaal dat wie wat meer luxe en privacy in een ziekenhuis wil, daar iets extra voor betaalt. Als dat geld vervolgens dient om de basiszorg voor iedereen betaalbaar te houden, is het zelfs een nuttige manier van werken.Alleen toont de manier waarop het in België loopt hoe de ziekenhuisfinanciering scheefgegroeid is. Het gaat zo: ziekenhuizen krijgen te weinig geld van de overheid voor de verpleging. De artsen, die als zelfstandigen aan het ziekenhuis verbonden zijn, storten een deel van hun honoraria door aan het ziekenhuis en houden zo de boel mee recht.Wie een eenpersoonskamer boekt, betaalt echter niet alleen extra voor de kamer, maar ook meer voor de artsen. Die meerkosten zijn de voorbije jaren fel gestegen. Artsen rekenen in Vlaanderen doorgaans 2,5 keer zo veel aan voor hun medische prestaties aan een patiënt op een eenpersoonskamer dan aan een patiënt die de kamer deelt met anderen.

Dat het geld van privéverzekeraars voor eenpersoonskamers via de artsen dient om tekorten op verpleging aan te vullen, is nooit de bedoeling geweest.

Het maakt dat een geldstroom is ontstaan die nooit bedoeld was. Belgen verzekeren zich privé voor de extra hospitalisatiekosten van een eenpersoonskamer. Dat geld vloeit in het ziekenhuis deels naar de artsen, die het grotendeels doorstorten aan het ziekenhuis, dat daarmee de putten vult die door de gebrekkige overheidsfinanciering in de budgetten voor verpleging vallen.Iemand die van een blanco blad de ziekenhuisfinanciering zou uittekenen, zou nooit zo’n systeem uitdokteren. Laat patiënten meer betalen voor extra comfort en privacy, maar geef dat geld rechtstreeks aan het ziekenhuis. Punt. Voorzie vervolgens in voldoende publieke middelen voor basiszorg en verpleging en betaal de artsen volgens de zwaarte van de prestaties die ze leveren, ongeacht op wat voor kamer de patiënt ligt. De Belgische ziekteverzekering is een complex ecosysteem van vzw- en publieke ziekenhuizen, zelfstandige artsen, publieke financiering, ziekenfondsen, aanvullende private verzekeraars en farmabedrijven. Het werkt bewonderenswaardig goed, maar is niet perfect. Hoe duidelijker iedereen zijn rol is, hoe beter. Dat het geld van privé-verzekeraars voor eenpersoonskamers via de artsen dient om tekorten op verpleging aan te vullen, kan nooit de bedoeling zijn geweest.