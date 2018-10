Het aangekondigde vertrek van Angela Merkel luidt het einde van een tijdperk in de Duitse politiek in. Zoals zo vaak is het een afscheid in mineur.

‘Twee blauwe ogen, maar Merkel is nog niet KO’, luidde zondagavond het verdict op de Duitse televisie na de smadelijke nederlaag van de christendemocraten (CDU) in de deelstaat Hessen. Een dag later bleek de kanselier wel degelijk uitgeteld door de almaar slechtere verkiezingsuitslagen en schier eindeloze strijd in de Duitse christendemocratische familie. Ze werpt de handdoek in de ring: geen voorzitterschap meer van de CDU en na 2021 geen politiek mandaat meer, zelfs geen Europees.

Door haar afscheid aan te kondigen houdt Merkel de eer aan zichzelf. Ze beseft dat de huidige regering, een ‘grote coalitie’ tussen christendemocraten en sociaaldemocraten, al het krediet bij de Duitse kiezer heeft verspeeld. Na de verkiezingsnederlaag bij de parlementsverkiezingen in 2017 is het nooit meer goed gekomen. De sociaaldemocraten stapten tegen hun zin in die GroKo. Daarna volgden de eindeloze ruzies tussen de CDU en de Beierse zusterpartij CSU.

De alom geliefde ‘Mutti’ is niet meer en Frau Merkel ligt nu uit de gratie.

Merkel verloor in haar politieke familie alle gezag. Dat werd pijnlijk geïllustreerd toen haar trouwste luitenant, Volker Kauder, werd weggestemd als fractieleider bij de christendemocraten. De conservatieve vleugel van de partij wil nadrukkelijker een rechtse koers varen.

Het worden woelige tijden voor de CDU. Er is een vloedgolf van kandidaten voor het voorzitterschap van de partij. Dat voorspelt een stevig intern gevecht. De kans dat de partij snel herstelt na het vertrek van Merkel als voorzitter is dan ook klein.

Of de GroKo het einde van de rit haalt, is twijfelachtig. SPD-voorzitster Andrea Nahles wil volgend jaar het geleverde werk evalueren, met de stille dreiging om dan vervroegde verkiezingen uit te lokken. Merkel geeft toe dat het regeringswerk dezer dagen ‘niet voldoet’. De kans is dus reëel dat er in 2019 vervroegde verkiezingen komen.

Met Merkel vertrekt een monument in de Duitse én Europese politieke geschiedenis. Ze leidt al 18 jaar de CDU en is al 13 jaar kanselier. Ze is de eerste politica uit het voormalige Oost-Duitsland die de Bondsrepubliek leidt. Merkel ontpopte zich als een pragmatische politica. Soms was ze onverzettelijk, soms ook wel meegaand en opportunistisch. Ze maakte soms spectaculaire bochten. Denk maar aan het stoppen met kernenergie na de ramp in Fukushima, maar evenzeer rond het homohuwelijk.

In Europa groeide Merkel uit tot het baken van stabiliteit, vooral na de financiële en eurocrisis. Toen hield ze hardnekkig vast aan haar principes. Dat maakte haar niet altijd even populair, maar leverde een groot gezag op.

Het keerpunt volgde in 2015, toen ze de gevleugelde woorden ‘Wir schaffen das’ sprak. Daarmee stond ze een grote toevloed van vluchtelingen naar Duitsland toe. Het maakte haar populair bij een deel van de bevolking, maar delen van haar eigen achterban voelden zich in de kou gezet. En het lukte niet. Op het terrein bleken de opvang en de integratie van de migranten een groot probleem. Politiek profiteerde het extreemrechtse Alternative für Deutschland daarvan. Sinds zondag zit het AfD in alle deelstaatparlementen.