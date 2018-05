Die zijn er altijd wel. Soms promoot de overheid ze zelf, zoals met de fiscale vrijstelling van het spaarboekje. Wat de geweldige populariteit van dat spaarinstrument verklaart, ondanks het povere rendement. In andere gevallen zijn de achterpoortjes moeilijker te vinden en vraagt het enige creativiteit van de belastingplichtige om zich erdoor te wringen. Maar evengoed gebeurt het dat de wetgever in een grote achterpoort voorziet die eenvoudig wagenwijd kan worden opengezet. De effectentaks heeft zo’n achterpoort.

CD&V-trofee

Hoe wijdverspreid de ontwijking is, is voorlopig moeilijk vast te stellen. Maar de kans is reëel dat de opbrengst van de effectentaks dit jaar een flink stuk onder de geraamde 254 miljoen euro blijft. Het is een steen waarover onze regeringen herhaaldelijk struikelen: bij het ramen van de inkomsten die nieuwe taksen voor de begroting zullen opleveren, houden ze geen rekening met het mogelijke ontwijkingsgedrag van de Belgen. Daarin speelt natuurlijk ook politieke berekening mee. De geflatteerde raming die in de begroting wordt ingeschreven, dient alleen om te bewijzen dat het echt wel een serieuze belastingmaatregel is.