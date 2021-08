Agressieve VRT bedreigt pax media

De nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT, die begin dit jaar werd gesloten, moest leiden tot een betere verstandhouding tussen de commerciële zenders en de openbare omroep. Dat is dus niet helemaal gelukt. Onder meer omdat de beheersovereenkomst op een aantal vlakken vaag is en veel ruimte laat voor interpretatie.

Terughoudend

In het raam van zijn brede maatschappelijk opdracht wil de openbare omroep ook een muziekshow met een competitief elementje brengen. Het is zijn goed recht dat hij daarvoor de beste presentator probeert aan te trekken.

Maar op die manier gaat de VRT wel rechtstreeks in concurrentie met de commerciële zender VTM, die in belangrijke mate steunt op zulke shows die kijkcijferhits zijn én cruciaal zijn voor de reclame-inkomsten. Kortom, met deze zet raakt de VRT de commerciële zender op een erg gevoelige plek.

Het is niet het enige conflict. Van de beoogde samenwerking tussen de VRT en de commerciële stations op het Vlaamse streamingplatform Streamz, om een nieuwe inkomstenbron aan te boren, komt weinig in huis. De VRT gaat zijn gang met zijn eigen platform VRT Nu, waarop ze eveneens aangekochte buitenlandse series aanbiedt. Gratis nog wel.

Oneerlijke concurrentie

Het is een euvel dat op veel terreinen speelt in Vlaanderen en in België. Het debat over de kerntaken van de overheid wordt niet gevoerd0 En intussen dijt die overheid almaar verder uit, bezet ze almaar meer ruimte en wordt haar financiële dorst groter, die door de belastingbetalers - gezinnen en bedrijven - gelest moet worden.