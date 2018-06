Alarmbellen

Het meest stuitende aan de beslissing van Umicore om een nieuwe fabriek niet in Antwerpen maar in Polen te bouwen, is de berusting van onze beleidsmakers.

Het Belgische Umicore verkiest Polen boven Antwerpen om een fabriek te bouwen voor materialen voor herlaadbare batterijen in elektrische auto’s, waar 400 mensen aan de slag kunnen. België krijgt een troostprijs: het bedrijf belooft in Olen een onderzoekscentrum op te starten, goed voor 20 jobs.

‘Dat bevestigt de toppositie van ons land in onderzoek en innovatie’, jubelde Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Een totaal misplaatste reactie. Hij zou boos moeten zijn omdat ons land deze belangrijke investering misloopt. Niet boos op Umicore, maar op wat en wie verantwoordelijk is voor de handicaps die ons deze kans hebben doen missen. En hij zou moeten zweren er alles aan te doen opdat ons dit geen tweede keer overkomt. Maar niets daarvan. Er is alleen berusting in de nederlaag, het akte nemen van onze zwakheden.

Idem bij andere beleidsmakers. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) verwees naar de strenge milieureglementering. Kris Peeters (CD&V) had het over het tekort aan geschikte arbeidskrachten en de hoge loonkosten in ons land, twee problemen waar hij als federaal minister van Werk een oplossing voor zou moeten zoeken.

Bij de niet-keuze voor Antwerpen hebben ook de mobiliteitsproblemen meegespeeld en de te kleine beschikbaarheid van groene stroom tegen een lage prijs. Bekende pijnpunten, die maar niet opgelost geraken. Een andere aangevoerde verklaring is dat Umicore in Polen dichter bij zijn klanten zit. We betalen dus nog een prijs omdat we autobedrijven als Renault, Opel en Ford uit ons land hebben laten vertrekken. ‘Spijtig voor Antwerpen, maar bedrijven zijn vrij om te kiezen waar ze hun fabrieken vestigen’, reageerde federaal vicepremier Jan Jambon (N-VA). Het is illustratief voor het schouderophalen, de passiviteit van onze beleidsmakers.

We geven geld uit voor campagnes om Europese hoofdkwartieren van internationale verzekeraars na de brexit vanuit Londen naar hier te halen. En we zijn dolblij en zelfvoldaan als we zo een paar tientallen jobs naar ons land kunnen halen. We doen inspanningen, met beperkt succes, om distributiecentra van e-commercebedrijven hier te laten bouwen, hoewel het om economische activiteiten gaat met een beperkte toegevoegde waarde.

Maar als we een industrieel bedrijf als Umicore, met een boegbeeld als Thomas Leysen als voorzitter en met een Belgische grootaandeelhouder als GBL, niet kunnen overtuigen om een toekomstgerichte activiteit hier op te zetten, dan legt dat bloot dat we met belangrijke handicaps kampen die onze economie structureel verzwakken.