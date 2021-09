Alweer een dreun voor geloofwaardigheid politiek

De politici moeten in de eerste plaats in de eigen boezem kijken als het vertrouwen van de burgers in de politiek zoek is.

Voor de tweede keer op korte tijd plaatsen politici hun hele beroepsgroep in een kwalijk daglicht. Na de verhalen over subsidiefraude van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi en de discussie over haar parlementaire wedde die ze al maandenlang voort blijft opstrijken terwijl ze zich ziek heeft gemeld, kwam donderdag voormalig federaal minister van Defensie en partijhopper Karel Pinxten op een onfraaie manier in de schijnwerpers te staan. Het Europees Hof van Justitie neemt de voormalige Open VLD'er een deel van zijn Europees pensioen af wegens onregelmatigheden en persoonlijke verrijking bij de uitoefening van zijn job als lid van de Europese Rekenkamer, een Europese topfunctie.

Lees Meer EU-Hof ontneemt Karel Pinxten twee derde van zijn Europees pensioen

Terecht wordt daar zwaar aan getild. Pinxten maakt de hele Europese Rekenkamer te schande, een dienst die net als opdracht heeft als extern financieel controleur toe te zien op de bestedingen van de Europese instellingen.

Als lid van de Rekenkamer kreeg Pinxten een hoge maandelijkse vergoeding. Dat hij het nodig vond zich op onwettige manier nog wat extra’s toe te eigenen, is onbegrijpelijk. Voor sommigen is het nooit genoeg. Of zocht hij een compensatie voor het mislopen van een schitterende politieke loopbaan in eigen land?

Woorden zijn goedkoop. Politici moeten met hun persoonlijk gedrag aantonen dat het hen menens is met de ideeën die ze verkondigen.

In alle beroepsgroepen zijn er mensen die er de kantjes - of meer - van af lopen. Maar politici in het bijzonder moeten erover waken netjes op het pad te blijven. Niet alleen hebben ze een voorbeeldfunctie. Ze prediken voortdurend hoe de burgers zich horen te gedragen en maken de wetten en besluiten die voorschrijven wat de burgers moeten doen en laten.

Dodelijk

Als ze de regels en normen dan zelf aan hun laars lappen, is dat dodelijk voor de geloofwaardigheid van de politiek. Ook als ze het doen wanneer ze al een punt hebben gezet achter hun publiek mandaat.

Woorden zijn goedkoop. Politici moeten met hun persoonlijk gedrag aantonen dat het hen menens is met de ideeën die ze verkondigen. Als er een kloof is tussen hun woorden en hun daden, creëren ze het beeld dat op het Martelarenplein, in de Wetstraat en rond het Schumanplein maar een toneelstuk wordt opgevoerd. Het volk vermaakt zich ermee, maar heeft alle redenen om dat theater niet ernstig te nemen.

Als politici een loopje nemen met de regels, waarom zouden de burgers ze dan wel nauwgezet volgen?

Als politici een loopje nemen met de regels, waarom zouden de burgers ze dan wel nauwgezet volgen? Als de politieke klasse zichzelf allerlei privileges toekent, kan je dan andere beroepsgroepen verwijten dat ze hetzelfde proberen? Als de politici hun eigenbelang op de eerste plaats zetten, met welke geloofwaardigheid kunnen ze dan de burgers oproepen oog te hebben voor het algemeen belang?

Je kan niet alle politici over dezelfde kam scheren. Maar er zijn er te veel die hun mandaat in de eerste plaats zien als een manier om maatschappelijke status te verwerven of als een opstapje naar een goedbetaalde job in de overheidssfeer of in de privésector, in eigen land of internationaal. Waarna ze dan plots alle overtuigingen afzweren die ze vroeger op de publieke bühne zo fel verdedigden.