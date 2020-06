Met durf en branie bouwden Dieter Penninckx en zijn zakenpartners FNG uit tot een internationaal winkelimperium. De val van het bedrijf legt de gevaren bloot van te veel lefgozerij, goedkoop geld en wazig toezicht.

'Pas als het water zich terugtrekt, zie je wie al die tijd in zijn blootje zwom', zei de wereldvermaarde belegger Warren Buffett ooit. Ofwel: pas als een crisis toeslaat, zie je welk bedrijf op stevige fundamenten gebouwd is en welk bedrijf op zand.

Donderdag bleek hoe wankel FNG, de winkelgroep boven onder meer Brantano, CKS en Miss Etam, ervoor staat: het bedrijf leed in 2019 - nog voor van corona sprake was - een verlies van bijna 300 miljoen, torst een schuldenberg van net geen driekwart miljard en zet zelf een stevig vraagteken bij delen van de boekhouding die oprichter Dieter Penninckx, die onlangs onverwacht opstapte als topman, achterliet.

Het plaatje zag er nochtans jarenlang mooi uit. Kinderen lieten ballonnen op bij de beursgang in 2008, Penninckx liet zich portretteren als een durfal die de overnames aan elkaar reeg alsof het niets was. Met zijn laatste wilde hij doorstoten naar de Europese top en Bol.com en Zalando het vuur aan de schenen leggen. Zijn totem bij de scouts was ambitieuze arend. 'En dat ben ik nog altijd', zei hij in 2018 in De Tijd. 'Arend is aquila in het Latijn. Het Engelse 'agile' is ervan afgeleid: wendbaar, scherp.'

Met lef en een ego is niets verkeerd. Integendeel. De combo van die twee eigenschappen komt vaak samen in ambitieus ondernemerschap. Maar ambitie heeft checks nodig. Waren die er voldoende bij FNG? Hebben de revisor en de raad van bestuur, die betaald worden om controle uit te oefenen, ten volle hun rol gespeeld?

Prachtig op papier

Hoe scherp was PMV, de investeringsmaatschappij van de Vlaamse overheid die als FNG-aandeelhouder meeliftte op het succes en enkele tientallen miljoenen dreigt te verliezen? Speelde de beurswaakhond FSMA kort genoeg op de bal? En lieten de bankiers zich niet te gemakkelijk verleiden door een groeiverhaal dat vooral op papier prachtig oogde? Of vinden we het normaal dat een beursgenoteerd bedrijf pas bijna halfweg in het nieuwe jaar een zeer provisoire kijk kan geven op hoe het eraan toe was op 31 december van het jaar voordien? Impact van corona? Nog even geduld.