Amerikaanse ziekte

De verbijstering over Donald Trump heeft nu zijn eigen kamp bereikt. Is de president of het politieke systeem nu dolgedraaid? Misschien wel beide.

De top met de Russische president Vladimir Poetin deed zelfs de meest trouwe aanhangers van president Trump twijfelen. De manier waarop hij zijn eigen inlichtingendiensten te kijk zette, wekte verbijstering bij vriend en vijand. Het brokkenparcours dat Trump de voorbije week in Europa heeft afgelegd, bevestigde nog maar eens het beeld van een chaotische president van wie de politieke lijn niet altijd even helder is, om het beleefd uit te drukken. In ieder geval zet de huidige bewoner van het Witte Huis met een zeker sardonisch genoegen de gevestigde wereldorde op zijn kop.

Bij dit alles rijst de vraag of Trump een aberratie is in de Amerikaanse politieke geschiedenis of juist een emanatie van een politiek verziekt Washington. Het antwoord daarop is niet eenduidig.

Dat Trump de scepter zwaait in Washington, zegt ook veel over de lamentabele toestand van het politieke bestel in de Verenigde Staten.

Trump is Trump, dat valt moeilijk te ontkennen. De Amerikaanse president toont zich impulsief, wisselvallig, chaotisch en humeurig. Bovenal is duidelijk dat alles om zijn persoon draait. In die zin is het niet ‘America first’ maar ‘Trump first’. Hij doet aan politiek zoals hij aan zaken deed. Met loven en bieden, dreigen en hartelijkheid, als hij maar zijn slag denkt thuis te halen.

Maar dat Trump de scepter zwaait in Washington zegt ook veel over de lamentabele toestand van het politieke bestel in de Verenigde Staten.

De diepe kloof tussen Republikeinen en Democraten bestond al lang voor Trump de presidentsverkiezingen won. De onverzoenbaarheid van beide kampen sluit iedere samenwerking uit. Dat maakt het moeilijk nog aan normale politiek te doen.

De voorganger van Trump, Barack Obama, had twee jaar een ruime parlementaire meerderheid. Toen hij die bij tussentijdse verkiezingen verloor, werd hij de volgende zes jaar vleugellam. Dat gaf aan de buitenwereld al het signaal dat in Washington niets meer bewoog en dat de politieke elite vooral met zichzelf bezig was. Zo bekeken was dat een perfecte situatie waarin iemand als Trump zich tot president kon laten verkiezen.

In november zijn er opnieuw tussentijdse verkiezingen. Het valt te bezien of Trump nog zijn krappe meerderheid kan behouden. Als hij die verliest, betekent dat opnieuw politieke stilstand gedurende minstens twee jaar of langer, als Trump de verkiezingen in 2020 wint.

De grootste bedreiging voor Trump is het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen in 2016. Dat zou zijn val kunnen betekenen.

Politiek bestaat die dreiging niet. Bij de Democraten is de verdeeldheid zo groot en staan de fracties zo ver van elkaar, dat een sterke kandidaat niet voorhanden lijkt. Bij de Republiekeinen is de verdeeldheid zo mogelijk nog groter. Een volwaardige tegenkandidaat ontbreekt ook daar, anders had Trump de voorverkiezingen in 2016 niet zo vlot gewonnen.