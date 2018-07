Ankers los

Een mogelijk Chinees bod op de verzekeraar Ageas voedt nog maar eens de verankeringsdiscussie. Dat is niet de juiste discussie.

Het gerucht dat het Chinese conglomeraat Fosun een bod overweegt op de verzekeraar Ageas leidt tot zenuwachtigheid. Een overnamebod kan de verzekeraar, die ouder is dan de Belgische staat, in Chinese handen brengen. Ageas, gebouwd op de ruïnes van Fortis, heeft nu geen dominante aandeelhouder en kent een gevarieerd, internationaal aandeelhouderschap. Het bedrijf is dus zeker niet Belgisch verankerd en de vraag is maar of een verankering enige meerwaarde biedt.

Bedrijven die op de beurs noteren, lopen altijd kans om met een al dan niet vijandig bod geconfronteerd te worden. Bij gebrek aan een referentieaandeelhouder is het verweer misschien minder georganiseerd omdat grote en kleine aandeelhouders dan vaak geld voor hun waar kiezen. Maar dominante aandeelhouders hebben dan weer de macht om bedrijven te verkopen, zelfs tegen de zin van de operationele leiding in. Dat leerde de uitverkoop van Belgische bedrijven in de jaren 90. Ook toen laaide de verankeringsdiscussie hoog op.

We moeten niet flauw doen. In dit geval heeft het veel te maken met de Chinese identiteit van de mogelijke bieder. Niet alleen in België, maar ook in grote delen van Europa heerst een groot wantrouwen tegenover Chinese investeerders. In Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland bestaan mechanismen - of minstens plannen - om ongevraagde biedingen te bemoeilijken. En al wordt het vaak niet hardop gezegd, de regels zijn vaak tegen de Chinezen gericht.

Het meest gehoorde argument om protectionistisch te zijn, is het nationaal belang van de onderneming. Concreet gaat het dan om investeringen in energie, technologie of militaire uitrusting. Dat zijn evidente terreinen waarbij ongenode bieders op afstand gehouden kunnen worden. Overheden hebben daar zelfs geen regels voor nodig, vaak is hun politieke overtuigingskracht ruim voldoende om overnames te ontraden en te verhinderen. Toch blijven de beschermingsconstructies vloeken met de liberale marktprincipes en zijn ze essentieel protectionistisch en nationalistisch gekleurde regels.

Niet iedereen in Europa heeft diezelfde kramp. Griekenland en Portugal ontvangen de Chinese investeerders met open armen. In Portugal controleert Fosun 27 procent van de grootste, beursgenoteerde bank en 100 procent van de grootste verzekeraar. Griekenland en Portugal kregen zware klappen tijdens de eurocrisis en terwijl de Europese investeerders wegtrokken, doken de Chinezen als redders op.

Bij overnames zouden geen protectionistische of nationalistische overwegingen mogen meespelen. Bedrijven zijn beter af als de overnemer wordt onderzocht op zijn kwaliteiten, zijn geloofwaardigheid en zijn kredietwaardigheid. Als er op die vlakken spijkerharde garanties zijn, moet een overname kunnen doorgaan. Natuurlijk bestaan er bedrijven die echt van nationaal belang zijn, al kun je je afvragen waarom de overheid ze dan niet zelf bestuurt.